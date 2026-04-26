Burun tıkanıklığı şikayetiyle hastaneye gitti, ağzından dev bir polip çıkartıldı

26.04.2026 12:34  Güncelleme: 12:44
Burun tıkanıklığı ve işitme kaybı şikayetiyle hastaneye başvuran 12 yaşındaki çocuğun burun ve ağzından dev bir polip çıkartıldı. Uzman isim deprem sonrası artan toz oranının bu vakaları tetikleyebileceğini söyleyerek uyardı.

Kahramanmaraş'ta burun tıkanıklığı ve kulağında işitme azlığı şikayeti ile hastaneye başvuran 12 yaşındaki Halil İbrahim Eliaçık, geniz eti büyümesi şüphesiyle muayeneye alındı.

KÖKÜNDEN AYRILARAK ÇIKARILDI

Endoskopik inceleme sırasında sinüs içerisinden çıkarak burun arkasına ve genze kadar uzanan büyük bir kitle tespit edildi. Uzmanlar tarafından "antrokanal polip" olarak adlandırılan bu oluşumun, alerji ve sinüzit zemininde geliştiği ifade edildi. Yapılan operasyonla polip kökünden ayrılarak çıkarıldı.

“AĞIZ İÇİNDEN ALMAK ZORUNDA KALDIK”

Sular Akademi Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Faruk Atlı, şunları söyledi: "Hasta 12 yaşında bir çocuktu, burun tıkanıklığı ve kulağında işitme kaybı şikayetiyle geldi. İlk etapta geniz eti düşündük ama endoskopik muayenede sinüsten çıkıp genze kadar uzanan büyük bir antrokanal polip tespit ettik. Bu tür polipler genellikle alerji ve sinüzit zemininde oluşur. Polip oldukça büyüktü, bu yüzden burundan çıkaramadık, ağız içinden almak zorunda kaldık. Çocuk hastalarda sinüs gelişimi devam ettiği için çok geniş müdahale yapmıyoruz, sadece polibi temizledik.

“ARTAN TOZ ORANI DA BU TÜR VAKALARI TETİKLEYEBİLİR”

Bu durum burun tıkanıklığı, koku kaybı ve kulağın havalanmasını bozarak işitme azlığına neden olabilir. Ameliyat sonrası iki gün tampon kalacak, ardından hastamızın hızla düzelmesini bekliyoruz. Tekrar etmemesi için de uzun süreli alerji tedavisi uygulayacağız. Yetişkinlerde sinüs içini daha kapsamlı temizleriz ancak çocuklarda büyüme devam ettiği için sınırlı müdahale tercih ediyoruz. Deprem sonrası artan toz oranı da bu tür vakaları tetikleyebilir. Bu nedenle hastaya uzun süreli alerji tedavisi planladık" diye konuştu.

Anne Mediha Eliaçık ise, "Biz aslında birkaç doktora normal bir kulak ağrısı diye gitmiştik. Sonradan doktorumuza geldik. Belirtilerini tespit edip ameliyatla çocuğum sağlığına kavuştu" dedi.  

Kaynak: İHA

