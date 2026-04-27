Jhon Duran\'dan Fener taraftarını çileden çıkaran yorum

Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ettiği derbinin ardından sosyal medyada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eski Fenerbahçeli futbolcu Jhon Duran’ın yaptığı yorum, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.
Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran, vatandaşı Davinson Sanchez’in galibiyet sonrası yaptığı paylaşımı beğenip alev emojisiyle yorum yaptı. Bu etkileşim kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Duran’ın bu hareketi, Fenerbahçe taraftarları tarafından tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, eski oyuncuya yönelik eleştirilerde bulunurken, bazı taraftarlar Duran’ı “hain” olarak nitelendirdi.
Galatasaray’ın farklı galibiyeti sonrası saha dışındaki tartışmalar da devam ederken, futbolcuların sosyal medya etkileşimleri bile gündem olmaya devam ediyor.
