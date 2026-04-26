Yolcu minibüsü dere yatağına yuvarlandı: 16 yaralı
Yolcu minibüsü dere yatağına yuvarlandı: 16 yaralı

26.04.2026 12:39  Güncelleme: 12:46
Muş-Bulanık kara yolunda yolcu minibüsünün dere yatağına devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Muş- Bulanık kara yolunda yolcu minibüsünün dere yatağına devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. Muş'ta yolcu minibüsünün dere yatağına yuvarlanması sonucu 16 kişi yaralandı. Kaza, Muş-Bulanık kara yolu Korkut Karakale mevkiinde meydana geldi. 49 ABM 490 plakalı yolcu minibüsü, Muş istikametinden Bulanık yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. 

16 KİŞİ ÇEVRE HASTANELERE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolcular, ekipler ile çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 16 kişi, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi ile Korkut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: İHA

