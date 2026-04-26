Galatasaray yönetimi, tüm tribünleri sarı-kırmızılı bayraklarla donattı

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği kritik virajda Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlamaya hazırlanıyor. RAMS Park’ta oynanacak dev derbi öncesi sarı-kırmızılı yönetim, stadyumu adeta bir "cehenneme" çevirmek için düğmeye bastı.

TÜM STAT SARI-KIRMIZIYA BOYANDI

Galatasaray yönetimi, 31. haftadaki bu kritik müsabaka öncesinde taraftarı ateşlemek ve görsel bir şölen sunmak amacıyla kapsamlı bir hazırlık yaptı. Stadın dört bir yanındaki tüm koltuklara sarı-kırmızılı bayraklar yerleştirildi. Maç başlangıcında tüm tribünlerin aynı anda bayrakları havalandırmasıyla muazzam bir atmosfer oluşturulması hedefleniyor. Taraftar grubunun koordinasyonunda, tribünlerde sürpriz bir koreografi çalışmasının da yapılacağı gelen bilgiler arasında.

MOTİVASYON ÜST SEVİYEYE ÇIKARILACAK

Yönetimin bu hamlesi, sadece görsel bir şölen değil, aynı zamanda rakip üzerinde psikolojik baskı kurma amacı taşıyor. Isınma hareketlerinden itibaren tribünlerin tam kapasite ve renklerle donatılmasıyla, futbolcuların motivasyonunun en üst seviyeye çıkarılması planlanıyor.