Valilikten İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

26.04.2026 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul’da sıcak havanın etkisiyle gün içinde dışarı çıkan vatandaşlar için gece saatlerine kritik bir uyarı geldi. İstanbul Valiliği, Batı Karadeniz kıyılarında etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle özellikle Avrupa Yakası başta olmak üzere kent genelinde fırtına riskine dikkat çekerek, ulaşımda aksama ve olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

RÜZGAR ŞİDDETLİ ESECEK 

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre rüzgarın özellikle İstanbul’un Avrupa Yakası ile Kırklareli çevresinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

VATANDAŞLARA UYARI  

Gece saatlerinde etkili olması beklenen fırtınanın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülürken, ulaşımda aksamalar başta olmak üzere çeşitli olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Yetkililer, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz ulaşımında aksama gibi risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Batı Karadeniz, Fırtına, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 17:45:56. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.