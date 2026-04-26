Valilikten İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı

İstanbul’da gün içinde etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar açık alanlara yönelirken, gece saatleri için kritik bir uyarı geldi. İstanbul Valiliği, Batı Karadeniz kıyılarında etkili olması beklenen fırtına nedeniyle kent genelinde dikkatli olunması çağrısında bulundu.

RÜZGAR ŞİDDETLİ ESECEK

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre rüzgarın özellikle İstanbul’un Avrupa Yakası ile Kırklareli çevresinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Gece saatlerinde etkili olması beklenen fırtınanın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülürken, ulaşımda aksamalar başta olmak üzere çeşitli olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Yetkililer, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz ulaşımında aksama gibi risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.