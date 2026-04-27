5 ilimizi içerisine alan 7'lik deprem çemberi yeniden aktifleşti

27.04.2026 14:31
Bilimsel çalışmaya göre 6 Şubat depremleri daha zayıf olan Karasu Vadisi üzerinden ilerlerken, yaklaşık 1500 yıldır kırılmayan Amanos hattında büyük enerji biriktiği ve bu durumun 7 büyüklüğünden büyük deprem riskine işaret ettiği belirtildi.

6 Şubat depremleriyle ilgili kritik bir çalışmaya imza atıldı. Buna göre depremin daha zayıf ve kırılmaya uygun olan Karasu Vadisi'ni izlediği belirlendi. Ancak kırılmayan Amanos hattında yaklaşık bin 500 yıllık enerji birikimi bulunduğu ve bu durumun 7 büyüklüğünden büyük bir deprem riskine işaret ettiğine dikkat çekildi.

DEPREM KARASU VADİSİ’Nİ TERCİH ETTİ

Geophysical Journal International dergisinin Mart 2026 sayısında yayımlanan çalışmada; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erhan Altunel, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cengiz Yıldırım ve ABD Pasifik Gaz ve Elektrik Şirketi’nden Doç. Dr. Özgür Kozacı’nın imzası yer aldı.

"6 Şubat depreminin Türkoğlu'ndaki yol ayrımında kırılması: Kırılma yayılımı için en az dirençli yol örneği" başlıklı makalede, depremin Türkoğlu bölgesine ulaştığında iki farklı rota ile karşı karşıya kaldığı belirtildi. Bunlardan biri Amanos Dağları üzerinden İskenderun yönü, diğeri ise Karasu Vadisi boyunca Hatay-Amik Ovası hattıydı. Yapılan incelemelere göre deprem, daha zayıf ve kırılmaya uygun olan Karasu Vadisi hattını izledi.

YER KABUĞU YAPISI BELİRLEYİCİ OLDU

Araştırmada bu tercihin temel nedeninin yer kabuğu özelliklerindeki fark olduğu vurgulandı. Amanos Dağları’nın kalın ve sağlam kaya yapısı nedeniyle yüksek direnç gösterdiği, buna karşılık Karasu Vadisi’nin daha ince, çatlaklı ve zayıf bir yapıya sahip olduğu ifade edildi. Bu nedenle deprem enerjisinin, kırılması daha kolay olan Karasu hattı boyunca ilerlediği belirtildi.

AMANOS HATTINDA 1500 YILLIK ENERJİ BİRİKİMİ

Çalışmanın en dikkat çeken bulgusu ise depremin tercih etmediği Amanos hattına ilişkin oldu. Türkoğlu ile Osmaniye arasındaki bu fay segmentinde yaklaşık bin 500 yıldır büyük bir deprem meydana gelmediği ve bu süreçte ciddi miktarda enerji biriktiği kaydedildi. Araştırmada, yıllık hareket hızına bağlı olarak bu bölgede yaklaşık 7 metrelik bir gerilim birikimi oluştuğu ve 2023 depremlerinin de bu hatta ek stres yüklediği ifade edildi.

7’DEN BÜYÜK DEPREM UYARISI

Uzmanlar, söz konusu birikimin 7 büyüklüğünden daha büyük bir deprem riskine işaret ettiğini vurguladı. Özellikle İskenderun Körfezi, Adana ve çevresindeki yerleşim alanları için dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI

Çalışmada ayrıca, depremlerin sadece fay hatlarının konumuna değil, yer kabuğunun yapısal özelliklerine göre de yön değiştirebildiği ifade edilirken, bölge için acil hazırlık ve önlem alınması gerektiği uyarısı yapıldı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
