Japonya'da 6.2 büyüklüğünde deprem

27.04.2026 08:27  Güncelleme: 08:28
JAPONYA'da merkez üssü Güney Tokachi bölgesi olan 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya’nın Hokkaido eyaletine bağlı Güney Tokachi bölgesinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, uluslararası basında da “güçlü sarsıntı” olarak yer buldu. Depremin yerel saatle sabah erken saatlerde gerçekleştiği, yaklaşık 80 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.

Dış basına göre depremin merkez üssü, Hokkaido’da Sarabetsu kasabasının yaklaşık 18 kilometre batısı olarak kaydedildi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) büyüklüğü 6.1 olarak ölçerken, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tsunami uyarısı yapılmadığını açıkladı.

İlk belirlemelere göre depremde can kaybı ya da büyük çaplı hasar bildirilmedi. Ancak uzmanlar, bölgede artçı sarsıntıların devam edebileceği konusunda uyarıda bulundu.

BÖLGEDE DEPREM HAREKETLİLİĞİ SÜRÜYOR

Son günlerde Hokkaido çevresinde çok sayıda küçük ve orta büyüklükte sarsıntı kaydedildiği belirtilirken, bu durum bölgedeki sismik hareketliliğin arttığını gösteriyor.

Öte yandan Japonya, kısa süre önce 7.7 büyüklüğündeki büyük bir depremle de sarsılmış ve bu durum ülkede “mega deprem” riskine ilişkin endişeleri artırmıştı.

TSUNAMİ RİSKİ YOK AMA UYARILAR SÜRÜYOR

Yetkililer, son deprem için tsunami riski bulunmadığını açıklasa da, halkın artçı sarsıntılara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Japonya, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alması nedeniyle sık sık benzer sarsıntılarla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: DHA

Japonya, Deprem, Dünya, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 08:42:38.
