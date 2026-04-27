ABD, Doğu Pasifik\'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneyi daha vurdu: 3 ölü

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
27.04.2026 07:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha hava saldırısı düzenlendiğini duyurarak, saldırıda 3 erkek narko-teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

    UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞINA KARŞI OPERASYONLAR SÜRÜYOR

    ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen teknelere yönelik operasyonlarına devam ediyor. ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), bölgede yürütülen operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

    “GÜNEY MIZRAĞI OPERASYONU” KAPSAMINDA HEDEF ALINDI

    Açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten ortak görev gücünün, SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan’ın talimatıyla Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

    “3 NARKO-TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ”

    Elde edilen istihbaratın, hedef alınan teknenin “terör örgütü” olarak tanımlanan yapılarla bağlantılı olduğunu ve uyuşturucu taşıdığını doğruladığı belirtilerek, “Bu operasyon sırasında 3 erkek narko-terörist öldürülmüş, hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir” ifadelerine yer verildi.

    Kaynak: İHA

    Yerel, Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
    Son Dakika
    24 saat son dakika haber yayını
    Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
    SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 07:34:29. #.0.5#
    [Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
    Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
    Advertisement
    Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

    Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.