İstanbul merkezli 3 ilde yasadışı bahis operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

27.04.2026 07:17
İSTANBUL merkezli 3 ilde yasadışı bahis suçu ile ilgili düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Bayırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasadışı bahis suçu ile ilgili yürütülen çalışmalarda; şüpheli kişilerin, yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında elde edilen paraların finansal dolaşımını sağlamak amacıyla ATM'ler üzerinden nakit çekim işlemleri gerçekleştirerek bu paraların transferine aracılık ettiklerine yönelik bilgi edinildi. Şüphelilerin, Bahçelievler, Avcılar ve Bakırköy ilçelerinde ATM'lerden düzenli para çekimi yaptıkları, vardiyalı sistemle 24 saat esasına göre hareket ederek, telefonlarındaki yazılım üzerinden bahis gelirlerini takip edip bu paraların nakline aracılık ettikleri tespit edildi. Ayrıca, banka hesaplarında toplam 123 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Suç örgütüne yönelik olarak, suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyallerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla, İstanbul merkezli, Kocaeli ve Hakkari illerini de kapsayan toplam 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
