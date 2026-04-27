Lüleburgaz\'da feci kaza: Genç sürücü hayatını kaybetti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında, otomobille çarpışan motosikleti sürücüsü 20 yaşındaki Furkan Özmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Furkan Özmen ağır şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Furkan Özmen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Furkan Özmen'in askere gitmesine günler kala yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yaşanan kaza sonrası ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ