Cips devinde maaşlar 110 bin TL’ye çıktı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.04.2026 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Kartepe başta olmak üzere Türkiye’nin farklı noktalarında üretim yapan dünyaca ünlü cips devinin toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı. Firmada çalışanların maaşına ilk 6 ay için yüzde 26 zam yapıldı. Böylece maaşlar ortalama 110 bin liraya, sosyal haklar ise 170 bin TL'ye yükseltildi.

Türkiye’de gıda sektöründe çok konuşulan bir toplu iş sözleşmesi sonuçlandı. Cips devi Frito-Lay bünyesinde çalışan işçilerin maaşları ve sosyal hakları ciddi oranda artırıldı.

Bugün Kocaeli'nin haberine göre; Kocaeli Kartepe başta olmak üzere Tarsus ve Manisa’daki fabrikaları kapsayan sözleşmeyle işçilerin maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 26 zam yapıldı. Bu artışla birlikte ortalama aylık ücret 110 bin TL seviyesine yükseldi.

SOSYAL HAKLARDA BÜYÜK ARTIŞ

Yeni düzenlemeyle birlikte işçilerin yıllık sosyal paket tutarı da önemli ölçüde artırıldı. Sosyal haklar toplamda 170 bin TL’ye çıkarılarak çalışanların yan gelirleri güçlendirildi.

Sözleşmenin devam eden dönemlerinde maaş artışlarının enflasyona endeksli olması kararlaştırıldı. İkinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylık dilimlerde yapılacak zamlar, TÜFE oranına ek 4 puan ilavesiyle hesaplanacak.

VERGİ YÜKÜ AZALTILDI

İşçilerin en büyük gider kalemlerinden biri olan vergi dilimi konusunda da önemli bir kazanım elde edildi. Yapılan anlaşmayla yüzde 8’lik vergi indirimi sağlandı. Böylece çalışanların net maaşlarının vergi kesintilerinden daha az etkilenmesi hedefleniyor.

900 İŞÇİYİ KAPSIYOR

Tek Gıda-İş Sendikası ile işveren arasında varılan anlaşma, toplam 900 işçiyi kapsıyor. Kartepe, Tarsus ve Manisa’daki üretim tesislerinde çalışan işçiler için yeni dönem daha yüksek gelir ve daha güçlü sosyal haklarla başladı.

Kocaeli, Ekonomi, Mersin, Manisa, Zam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Net mi brüt mü? :) 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Galatasaray’dan üst üste olay yaratacak paylaşımlar Galatasaray'dan üst üste olay yaratacak paylaşımlar
Almanya’da film gibi soygun: 850 bin Euro’luk vurguna 10 dakika yetti Almanya'da film gibi soygun: 850 bin Euro'luk vurguna 10 dakika yetti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü
Galatasaray penaltı kazandı, Ederson kırmızı kart gördü Galatasaray penaltı kazandı, Ederson kırmızı kart gördü
Derbiye damga vuran anlar Penaltı kaçtı, Kerem Aktürkoğlu yıkıldı Derbiye damga vuran anlar! Penaltı kaçtı, Kerem Aktürkoğlu yıkıldı

18:16
Pakistan, Afganistan’ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı
Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı
18:03
6 aylık hamile eşini öldüren sanığa verilen indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu
6 aylık hamile eşini öldüren sanığa verilen indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu
17:22
İşte Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki son görüntüleri
İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son görüntüleri
16:59
Yüzyılın Konut Projesi’nde kura süreci tamamlandı İstanbul’a 100 bin konut
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci tamamlandı! İstanbul'a 100 bin konut
16:07
Arakçi ile görüşen Putin’den Trump’ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız
Arakçi ile görüşen Putin'den Trump'ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız
15:56
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 18:33:58. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.