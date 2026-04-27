Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı! İki çocuk, feci şekilde can verdi

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 çocuk yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Ahmet Ç. yönetimindeki 06 CEV 415 plakalı otomobil ile Mehmet Can U.’nun kullandığı 34 PB 9140 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan 4 yaralıyı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Abdülhamit Günyar (17) ile Ömer Faruk Çubuk (15) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden çocukların cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin araştırmalar sürüyor.
