Trump\'ın İran\'ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı

Küresel petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki gerilim ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin belirsizlikle yükselişini sürdürdü. Brent petrolün varil fiyatı 109 doların üzerine çıkarken, piyasalar Washington’dan gelen mesajlara odaklandı.
İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açma ve savaşı sona erdirme teklifine ABD Başkanı Donald Trump’tan mesafeli yanıt geldi. Beyaz Saray’daki toplantıda teklifi değerlendiren Trump, özellikle nükleer programın kapsam dışında bırakılmasına karşı çıktı.
Beyaz Saray, teklifin masada olduğunu doğrularken, kabul edilip edilmeyeceğine dair net bir açıklama yapılmadı.
Hürmüz Boğazı’ndaki riskler nedeniyle arz endişeleri artarken, Brent petrol 109,30 dolar seviyesine yükseldi. ABD tipi ham petrol (WTI) ise yaklaşık 96,9 dolar civarında işlem gördü.
Dünya petrolünün yaklaşık beşte birinin geçtiği kritik su yolundaki belirsizlik, fiyatları yukarı çeken ana unsur olarak öne çıktı.
Analistler, krizin uzaması ve anlaşma ihtimalinin zayıf kalması halinde petrol fiyatlarının 110 doların üzerine kalıcı şekilde çıkabileceğini belirtiyor.
Yatırımcılar ise jeopolitik gelişmelerin yanı sıra merkez bankası kararları ve büyük şirket bilançolarını yakından izliyor.
