HÜRJET’in İspanya\'ya ihracatı için imzalar atıldı

28.04.2026 14:21  Güncelleme: 14:36
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli jet eğitim uçağı HÜRJET'in İspanya'ya ihracatına ilişkin, Madrid’teki Airbus tesislerinde imza töreni düzenlendi.

Türk savunma sanayisi, havacılık alanında dev bir ihracat başarısına daha imza attı. TUSAŞ tarafından üretilen Türkiye’nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET’in İspanya Hava Kuvvetleri envanterine girmesine yönelik resmi süreç, Madrid’deki Airbus tesislerinde düzenlenen imza töreniyle tamamlandı.

Törene TUSAŞ yetkilileri, İspanya savunma tedarik makamları ve Airbus temsilcileri katıldı. İmzalanan sözleşme kapsamında HÜRJET, İspanya Hava Kuvvetleri'nin eğitim uçağı ihtiyacını karşılamak üzere Avrupa semalarındaki yerini alacak.

AVRUPA PAZARINDA KRİTİK EŞİK AŞILDI

HÜRJET’in İspanya’ya ihracatı, Türk havacılık platformlarının yüksek teknoloji segmentinde bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye gerçekleştirdiği ilk büyük çaplı jet uçağı satışı olması bakımından stratejik önem taşıyor. Söz konusu iş birliğinin, Türkiye ve İspanya arasındaki savunma sanayii ortaklığını yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor.

MODERN JET EĞİTİMİNİN YENİ AKTÖRÜ: HÜRJET

Tek motorlu, tandem koltuklu ve modern aviyonik süitlere sahip olan HÜRJET, üstün performans özellikleriyle modern savaş uçakları için kritik bir "jet tekamül eğitim" uçağı olarak tasarlandı. İspanya’nın mevcut eğitim uçağı filosunu yenileme projesinde öne çıkan HÜRJET, çok amaçlı yapısıyla sadece eğitim değil, hafif taarruz ve akrobasi gösteri görevlerini de icra edebiliyor.

TUSAŞ’ın bu başarısının, HÜRJET’in dünya pazarındaki diğer potansiyel müşterileri için de referans teşkil edeceği ve ihracat potansiyelini artıracağı değerlendiriliyor.

"BU BİR BAŞLANGIÇ"

Airbus'ın Madrid'in Getafe ilçesindeki tesislerinde gerçekleşen imza törenine TUSAŞ ve Airbus yetkilileri ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve İspanya Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Maria Amparo Valcarce Garcia, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci ve her iki ülkeden üst düzey askeri yetkililer katıldı.

Anlaşmaya, Görgün, İspanya Savunma Bakanlığı Silahlanma ve Malzeme Genel Müdürü Amiral Aniceto Rosique, Airbus Savunma ve Uzay Şirketi Air Power Sorumlusu Jean Brice Dumont, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu imza attı.

Törende konuşma yapan Görgün, "Bu bir son değil başlangıç." derken, bu anlaşma ile Türkiye ve İspanya arasındaki bağın her anlamda çok daha güçleneceğini vurguladı.

"TÜM DÜNYAYA ANLAŞMAYI DUYURUYORUZ"

Görgün, anlaşmanın imzalanmasının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İspanya Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı, TUSAŞ ve AIRBUS birlikte uzun zamandır çalıştığımız bu programda aslında resmi imzayı önceden atmıştık. Bugün sadece bu resmi imzanın hep beraber duyurulması üzerine İspanya'da buradaki bakanlığın daveti üzerine gelmiş bulunduk. Bugün itibariyle artık bütün dünyaya bu anlaşmayı duyuruyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ve destekle ve Türk mühendisliğine güvenle ortaya çıkan kara, deniz ve hava platformlarının uluslararası karşılığını görmesinden memnuniyet duyduklarını belirten Görgün "Bizim kendi güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını karşılarken onların sağladığı katkılarla birlikte en iyileşen, fonksiyonlarını en iyi yerine getiren ve maliyet etkin çözümler üreten bir sektörümüz var. Allah'a çok şükür bugün itibariyle ana entegratörlerimiz ve bunlara destek olan yan sanayimiz ve KOBİ'lerimiz ve üniversitelerimizle birlikte sinerjik bir şekilde uyum içinde gayretle çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Bu çabaların karşılık bulduğunu kaydeden Görgün, "Birçok alanda Türkiye ürettiği ürünlerle savunma alanındaki başarısını dünyaya duyurdu. Özellikle insansız hava araçlarındaki başarısı Türkiye'nin bu alandaki kabiliyetini, yeteneğini bir taraftan gösterirken diğer taraftan da ülkemizin stratejik ve diplomatik ilişkilerine de katkı sağladı." dedi.

Görgün, imzalanan anlaşma hakkında şu bilgileri verdi:

"TUSAŞ'la birlikte yaptığımız bu Airbus ortaklığıyla gerçekleşecek olan özellikle savaş uçaklarının pilotlarını eğitmek üzere kullanılacak bu HÜRJET platformunun bir kısmı Türkiye'de üretilip İspanya'ya teslim edilecek. Bir kısmı İspanya'da üretilecek ve İspanya'da üretilecek ve Türkiye'de üretilecek kısımlar için İspanya'daki yerel üreticilerin de katkı sağlayacağı bir model üzerine hem Türkiye'nin hem İspanya'nın her bakımdan razı olduğu gerçek bir müttefiklik işbirliği ve anlaşmasına örnek teşkil edilecek bir program oluşmuş oldu. Bu programla birlikte tabii biz sadece İspanya'nın ve Türkiye'nin bir başarısı ve ortaya koyduğu bir irade olmanın ötesinde NATO müttefikleri açısından da örnek teşkil edilecek bir işbirliği olmasını, diğer ülkelere, üçüncü ülkelere de pazarlanabilecek ve yeni nesil ürünlerin birlikte geliştirebilecek olması açısından da anlamlı buluyoruz."

"Tabii burada şirketlerimizin ortaya koyduğu bu platform seviyesindeki başarı, uluslararası işbirliği yapma ve ticareti geliştirme konusundaki geliştirdikleri modeller, Savunma Sanayii Başkanlığı olarak bizim de desteklememiz böyle güzel sonuçları ortaya çıkardı."

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, bu anlaşmaya yoğun katkıları nedeniyle Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci'ye teşekkür etti.

Büyükelçi Ezberci de "İspanya ve Türkiye arasındaki ilişkiler son senelerde her alanda ivme kazanmış yoluna hızla devam etmekte. Bunun motoru savunma sanayisi oldu. Ama ticari ilişkilerimizde de 19,3 ile başlayan ticaret hacmimiz 26,6 milyar dolara kadar çıktı. Şimdi iki Akdeniz ülkesiyiz biz. Doğu ve Batı'yı birlikte koruyoruz, kolluyoruz." dedi.

"GÜVENİLİR BİR DOST TÜRKİYE"

Törende konuşan İspanya Savunma Devlet Sekreteri Maria Amparo Valcarce Garcia da törendeki konuşmasında "Güvenilir bir dost olan Türkiye ile bu yolculuğa çıkmak çok önemli. İnovasyon tek başına yeterli değil, bunu zamanında ve iyi ortaklarla gerçekleştirmek önemli. Bu anlaşma stratejik ve sürdürülebilir bir planlamanın sonucudur. Bu proje savunma sanayimize yeni bir ivme kazandıracak." dedi.

Türkiye'ye teşekkürlerini ileten Garcia, "Türkiye'nin bu projedeki işbirliği bizim için kaçınılmazdır ve güven vermektedir. Karşılıklı güven, saygı ve birlikte ilerlemeye dayalı iyi bir örnek teşkil eden bu anlaşma stratejik ortaklığımızı pekiştiren, ayrılmaz iş birliğimizin ve ortak vizyonlarımızın bir sonucudur. Her iki taraf için de geri kazanımları olacaktır ve ittifakımızın daha güçlü temellere dayanmasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

İspanya'nın savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 2'sine ulaştığını vurgulayan Garcia, "Eğitim uçağı bu planlarımızın bir parçası ve kilit bir program. Sadece eğitim uçağı projesi tek başına yeterli değil. Bu, yatırım, taahhüt, işbirliği, dost ve müttefik bir ülke olan Türkiye ile birliktelik açısından da çok önemli. F5'lerin yerine alacak bu proje bizim egemenliğimiz, stratejik özerkliğimiz ve 21. yüzyılın ihtiyaçlarına karşılık verecek rekabetçi bir konuma gelmemiz aşısından da önemli." açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE İLE ANLAŞMA UZUN VADELİ, YOLU IŞIKLARLA DOLU"

Airbus Savunma ve Uzay Şirketi İspanya İşleri Sorumlusu Marta Nogueira da "Bu sadece stratejik bir işbirliği değildir. Karşılıklı güven ve ortak vizyonun bir ürünüdür. Askeri savunma endüstrimiz karşılıklı olarak olağanüstü gelişecektir. Türkiye ile yapılan bu anlaşma uzun vadeli, yolu ışıklarla dolu, çok büyük bir meydan okumadır. Sadece ülkeler arası değil, sektörler arası da önemli bir dönüm noktasını oluşturacaktır." şeklinde konuştu.

Airbus Savunma ve Uzay Şirketi Air Power Sorumlusu Jean Brice Dumont da "Sektörde öncü bir ruh olacak bir anlaşma imzalanmıştır. bu geçiş noktası olacaktır." dedi.

Dumont, proje kapsamında Hürjet uçaklarının 2028'te gelmeye başlayacağını, 2029-2030 eğitim kurslarında kullanıma gireceğini ve 2030-2035 döneminde toplam 30 uçağın envanterlerinde olacağını açıkladı.

Dumont, "Türkiye'nin katılımı bizim için olmazsa olmazdır ama bu proje, uçak anahtar teslim bir proje değil." diyerek, projenin gelişmeye çok açık olduğunu ve 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacağını kaydetti.

İSPANYOL ŞİRKETLERDEN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ

Bu arada projeye katılan savunma sektöründeki İspanyol şirketlerinin temsilcileri de konuşmalarında Türkiye ile yapılan ortaklığın ve projenin büyüklüğüne dikkati çekti.

İndra şirketinden Rafael Junco, "Örnek teşkil edecek, lokomotif bir proje.", ITP Savunma Mühendislik Şirketi Temsilcisi Alfredo Lopez Diez de "Türkiye ile 20 yıldan fazladır birlikte işler yapıyoruz. Türk mühendislerin olağanüstü bir kapasitesi var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

