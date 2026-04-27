Nesli tükenmekte olan orangutana elektronik sigara içiren sporcu büyük tepki çekti

Rus boksör Anastasia Luchkina’nın, Kırım'da bulunan Taigan Safari Park’ta nesli tükenme tehlikesi altındaki bir orangutana elektronik sigara (vape) dumanı verdiği görüntüler büyük tepki çekti. Sosyal medya için çekildiği öne sürülen video sonrası sporcu kulübünden ihraç edilirken, hakkında soruşturma başlatıldı.
Ortaya çıkan görüntülerde Luchkina’nın, kafesin arkasındaki orangutana vape cihazını uzatarak nikotin buharını içine çekmesini sağladığı görülüyor. Uzmanlara göre bu tür maddeler, insanlar için dahi risk taşırken hayvanlar üzerinde çok daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
Olayın ardından orangutanın uyuşukluk ve iştah kaybı yaşadığı öne sürüldü. Nesli zaten tehdit altında olan bir canlıya bu şekilde müdahale edilmesi, hayvan refahı açısından büyük bir ihmal olarak değerlendirildi.
24 yaşındaki sporcu, gelen tepkiler sonrası kulübünden çıkarıldı. Ayrıca Rusya Boks Federasyonu tarafından hakkında resmi inceleme başlatıldı.
Luchkina’nın bu hareketi sosyal medya etkileşimi için yaptığı iddiası, tepkileri daha da artırdı. Hayvan hakları savunucuları, olayın “dikkat çekme uğruna bilinçli bir zarar verme” örneği olduğunu vurguladı.
Birçok hayvan hakları kuruluşu, yaşananları “acımasızlık” ve “ciddi ihmal” olarak nitelendirdi. Uzmanlar, bu tür davranışların yalnızca bireysel bir hata değil, aynı zamanda kamuya açık alanlarda hayvanların korunmasına yönelik denetim eksikliğini de gözler önüne serdiğini belirtiyor.
Olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kullanıcı sporcunun spor dünyasından tamamen men edilmesi gerektiğini savunuyor. Skandal görüntüler, “sosyal medya uğruna nereye kadar?” sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı.
