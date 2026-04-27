Nesli tükenmekte olan orangutana elektronik sigara içiren sporcu büyük tepki çekti
Nesli tükenmekte olan orangutana elektronik sigara içiren sporcu büyük tepki çekti

27.04.2026 19:50
Rus boksör Anastasia Luchkina’nın, Taigan Safari Park’ta nesli tükenme tehlikesi altındaki bir orangutana elektronik sigara vererek video çekmesi büyük tepki topladı. Sosyal medya uğruna yapıldığı öne sürülen olayın ardından hayvanın sağlık sorunları yaşadığı iddia edilirken, Luchkina kulübünden ihraç edildi ve Rusya Boks Federasyonu tarafından soruşturma altına alındı.

SOSYAL MEDYA UĞRUNA SAĞLIK TEHLİKESİ

Ortaya çıkan görüntülerde Luchkina’nın, kafesin arkasındaki orangutana vape cihazını uzatarak nikotin buharını içine çekmesini sağladığı görülüyor. Uzmanlara göre bu tür maddeler, insanlar için dahi risk taşırken hayvanlar üzerinde çok daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

HAYVAN HASTALANDI İDDİASI

Olayın ardından orangutanın uyuşukluk ve iştah kaybı yaşadığı öne sürüldü. Nesli zaten tehdit altında olan bir canlıya bu şekilde müdahale edilmesi, hayvan refahı açısından büyük bir ihmal olarak değerlendirildi.

SPOR KARİYERİNE DARBE

24 yaşındaki sporcu, gelen tepkiler sonrası kulübünden çıkarıldı. Ayrıca Rusya Boks Federasyonu tarafından hakkında resmi inceleme başlatıldı.

“ETKİLEŞİM” UĞRUNA SINIR TANIMADI

Luchkina’nın bu hareketi sosyal medya etkileşimi için yaptığı iddiası, tepkileri daha da artırdı. Hayvan hakları savunucuları, olayın “dikkat çekme uğruna bilinçli bir zarar verme” örneği olduğunu vurguladı.

HAYVAN HAKLARI ÖRGÜTLERİNDEN SERT TEPKİ

Birçok hayvan hakları kuruluşu, yaşananları “acımasızlık” ve “ciddi ihmal” olarak nitelendirdi. Uzmanlar, bu tür davranışların yalnızca bireysel bir hata değil, aynı zamanda kamuya açık alanlarda hayvanların korunmasına yönelik denetim eksikliğini de gözler önüne serdiğini belirtiyor.

TARTIŞMA BÜYÜYOR

Olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kullanıcı sporcunun spor dünyasından tamamen men edilmesi gerektiğini savunuyor. Skandal görüntüler, “sosyal medya uğruna nereye kadar?” sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı.

Ankara’da kamyonetin çarptığı Yakup Can, dedesinin elinden kaçmış Ankara'da kamyonetin çarptığı Yakup Can, dedesinin elinden kaçmış
Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçeli futbolculara sert tepki: Ruhsuzlar, amblemimiz bunu hak etmiyor Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli futbolculara sert tepki: Ruhsuzlar, amblemimiz bunu hak etmiyor
Mahalle yanarken onlar derbiyi izledi Mahalle yanarken onlar derbiyi izledi
Samandıra’da kırmızı alarm Fenerbahçe taraftarı tesislere akın etti Samandıra'da kırmızı alarm! Fenerbahçe taraftarı tesislere akın etti
Okan Buruk, tarihi zafer sonrası camia içerisinde rahatsız olduğu konuyu açıkladı Okan Buruk, tarihi zafer sonrası camia içerisinde rahatsız olduğu konuyu açıkladı
Domenico Tedesco günah çıkardı: Oyuncularımı rahat bırakın, suçlu benim Domenico Tedesco günah çıkardı: Oyuncularımı rahat bırakın, suçlu benim
Trump’ın “İran’ın 3 günü kaldı“ sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz Trump'ın "İran'ın 3 günü kaldı" sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
Fenerbahçe yönetimi olağanüstü toplanıyor Fenerbahçe yönetimi olağanüstü toplanıyor
Victor Osimhen’den Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak yorum Victor Osimhen'den Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak yorum
İstanbul’u terk eden isimler kervanına “Havuç“ da katıldı İstanbul'u terk eden isimler kervanına "Havuç" da katıldı

19:30
RAMS Park’ta şölen yaşanacak Galatasaray taraftarıyla buluşuyor
RAMS Park'ta şölen yaşanacak! Galatasaray taraftarıyla buluşuyor
19:07
Ayaş Kaymakamı Eligül’den CHP milletvekiline tepki çekecek yanıt
Ayaş Kaymakamı Eligül'den CHP milletvekiline tepki çekecek yanıt
19:07
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:59
Çin’in Qinzhou şehri tamamen sulara gömüldü
Çin'in Qinzhou şehri tamamen sulara gömüldü
18:16
Pakistan, Afganistan’ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı
Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı
18:03
6 aylık hamile eşini öldüren sanığa verilen indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu
6 aylık hamile eşini öldüren sanığa verilen indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu
17:22
İşte Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki son görüntüleri
İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son görüntüleri
16:59
Yüzyılın Konut Projesi’nde kura süreci tamamlandı İstanbul’a 100 bin konut
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci tamamlandı! İstanbul'a 100 bin konut
16:51
Brezilya’nın ’Yılan Adası’ değil Yüksekova
Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil Yüksekova
16:07
Arakçi ile görüşen Putin’den Trump’ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız
Arakçi ile görüşen Putin'den Trump'ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız
15:56
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
