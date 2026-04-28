Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve KOM Daire Başkanlıkları, MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca Gaziantep merkezli 8 ilde "Yasa Dışı Bahis ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçuna yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

YOĞUN GÜVENİLK ÖNLEMLERİ ALTINDA ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gaziantep merkezli Adana, Ağrı, İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 8 ay süren teknik takibin ardından düzenlenen operasyonunda yakalanan 81 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Şüphelilerin, suçtan elde edilen paraları İstanbul Kapalı Çarşı ve Adana'daki kuyumcular üzerinden akladıkları tespit edildi.

30 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULMUŞTU

Yapılan eş zamanlı şafak operasyonları çerçevesindeki aramalarda ise 171 adet banka kartı, 92 adet cep telefonu, 87 adet SIM kart, 33 adet hard disk/bilgisayar, 23 adet USB bellek, 6 adet hafıza kartı, 4 adet tablet ele geçirilmişti. Şüphelilerin son iki yıla ait MASAK incelemesinde 254 banka hesabı ve 121 kripto hesabında toplam 50 milyar TL para hareketi olduğu belirlenmiş, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama kapsamında yaklaşık değeri 30,5 milyon TL olan 1 adet otomobil, 130 adet banka hesabı ve 1 adet arsa için el koyma tedbiri uygulanmıştı.

70 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyede hakim karşısına çıkan 81 şüpheliden 70'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "KÖKÜNÜ KURUTACAĞIZ" DEMİŞTİ

Öte yandan; Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasa dışı bahisle mücadele konusunda "İnsanımızı bataklığa sürükleyen sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını uygulamaya koyduk" ifadelerini kullanmıştı.