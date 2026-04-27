Kadınlar derbisinde inanılmaz son! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geriden gelip yendi - Son Dakika
Kadınlar derbisinde inanılmaz son! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geriden gelip yendi

Kadınlar derbisinde inanılmaz son! Galatasaray, Fenerbahçe\'yi geriden gelip yendi
27.04.2026 15:48
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Galatasaray GAİN, Fenerbahçe ArsaVev'i 89 ve 90. dakikalarda attığı gollerle 3-2 yendi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasındaki derbide Galatasaray GAİN ile Fenerbahçe ArsaVev karşı karşıya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki derbiyi Galatasaray, 3-2'lik skorla kazandı.

GALATASARAY SON ANLARDA GERİ DÖNDÜ

Galatasaray, 19. dakikada Jang Chang ile 1-0 öne geçerken, Fenerbahçe, 41 ve 46. dakikalarda Andrea Staskova'nın golleriyle durumu 2-1'e getirdi. Son anlarda baskı kuran Galatasaray, 89. dakikada Demehin ve 90. dakikada Manga'nın golleriyle 3-2 öne geçerek maçın sonucunu ilan etti. 

Kadınlar derbisinde inanılmaz son! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geriden gelip yendi

YENİLMEZLİK SERİSİ SON BULDU

Bu sonuçla birlikte 71 puanda kalan Fenerbahçe'nin ligdeki yenilmezlik serisi sona erdi. Galatasaray ise ligde 67 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, Hakkarigücü deplasmanına gidecek. Fenerbahçe,  sahasında FOMGET'i ağırlayacak.

Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadınlar derbisinde inanılmaz son! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geriden gelip yendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Kadınlar derbisinde inanılmaz son! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geriden gelip yendi - Son Dakika
Advertisement
