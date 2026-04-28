Dev bankaya operasyon! 4 yönetici gözaltında
28.04.2026 08:57
İstanbul'da Q bank'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında bankacılık mevzuatına aykırı tefecilik yaptığı belirlenen 4 yönetici gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Q bank'ın yüksek oranlı faiz ve komisyon uygulayarak tefecilik usulü faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yapılan incelemelerde, kredi kullandırılan kişilerden erken kapama işlemlerinde fahiş oranlarda ek komisyon talep edildiği ve haksız kazanç sağlandığı belirlendi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bankacılık mevzuatına aykırı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Q bank'a yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yönetici konumunda bulunan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Q bank'a daha önce de farklı tarihlerde operasyon düzenlendiği öğrenilirken, olayla ilgili yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE İKİ OPERASYON YAPILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen "tefecilik ve aklama" soruşturması kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) belirlediği oranların üzerinde faizle bazı şirketlere borç para verip haksız kazanç sağladığı iddiasıyla 7 Kasım 2025 ve 3 Ocak tarihlerinde 2 ayrı operasyon düzenlenmiş ve 7 zanlı tutuklanmıştı.

Kaynak: DHA

Advertisement
