Otel odasında asılı bulunan Başak\'ın ölümünde sır perdesi aralandı

Almanya’dan İstanbul’a tatile gelen 24 yaşındaki Başak Schlosser, Fatih’te kaldığı otel odasında çarşafla asılı halde ölü bulunmuştu. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıktı.

5 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Annesi Alman, babası Türk olan Başak Schlosser’ın ölümü sonrası gözaltına alınan 5 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Öte yandan genç kadının, takip edildiği gerekçesiyle bir bakkala gidip yardım istediği öğrenilmiş, otelin güvenlik kameralarında yaklaşık 9 saatlik görüntünün bulunmaması olayın cinayet olabileceği ihtimalini gündeme getirmişti.

OTELDE ERKEK ARKADAŞIYLA KALDI

Sabah’ta yer alan habere göre; Schlosser, otele yerleştikten bir gün sonra dışarıda vakit geçirdi ve bir erkek arkadaşıyla birlikte otele döndü. İkili bir süre odada kaldıktan sonra erkek arkadaşının otelden ayrıldığı, genç kadının ise ertesi gün odasında asılı halde bulunduğu belirtildi.

KAYIP GÖRÜNTÜLER ŞÜPHELERİ ARTIRDI

Adli Tıp Kurumu’nun ön otopsi raporunda Schlosser’ın vücudunda darp ve zorlanma izine rastlanmadığı öğrenildi. Ancak otelin güvenlik kamerasında yaklaşık 9 saatlik görüntünün bulunamaması üzerine soruşturma genişletildi. Ayrıca genç kadının ölümünden önce bir bakkala sığınarak yardım istediği ve bu anların güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi.

CEP TELEFONU ŞİFRESİ AÇILDI

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından genç kadının cep telefonunun şifresini ailesinin yardımıyla çözdü. Yapılan incelemede, Schlosser’ın olaydan kısa süre önce intihar girişimini kayda aldığı videoların bulunduğu tespit edildi. Ayrıca telefonda, intihar edeceğine dair başka video kayıtlarının da yer aldığı öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Genç kadının ölümüne ilişkin soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, elde edilen yeni bulgular olayın seyrini değiştirebilecek nitelikte değerlendiriliyor.