Fenerbahçe\'den kovulan Tedesco\'nun son hali taraftarı kahretti

Fenerbahçe’de görevine son verilen Domenico Tedesco’nun ayrılık sonrası görüntüleri gündem oldu. Genç teknik adamın son hali dikkat çekti.

ÜZGÜN VE YORGUN GÖRÜNTÜ

Kameralara yansıyan görüntülerde Tedesco’nun oldukça üzgün olduğu görüldü. Gözlerinin şiş olduğu fark edilen teknik adamın zor bir gece geçirdiği yorumları yapıldı.

AYRILIK SONRASI İLK GÖRÜNTÜ

Fenerbahçe ile yolların ayrılmasının ardından ilk kez görüntülenen Tedesco’nun morali düşük hali, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

TARAFTARDAN DESTEK MESAJLARI

Birçok Fenerbahçe taraftarı, genç teknik adama sosyal medya üzerinden destek mesajları gönderdi. Tedesco’nun yaşadığı sürecin zor olduğuna dair yorumlar öne çıktı.