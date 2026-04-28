İçişleri\'ndeki toplantının ardından Ankara\'da madenciler eylemlerini sonlandırdı

Ankara'da, maaşlarını alamadıkları için 9 gündür eylemde olan Doruk Madencilik işçileri için İçişleri Bakanlığı devreye girdi. Bakanlıkta sorunun çözümü için toplantı gerçekleştirirken, toplantının ardından işçiler eylemlerini sonlandırdı

BAKANLIKTA, GREVDEKİ İŞÇİLER İÇİN TOPLANTI YAPILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ankara'da bir süredir devam eden maden işçilerinin eylemlerini değerlendirmek amacıyla, işçi ve işveren tarafları arasında bir görüşme gerçekleştirilmektedir. İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik'in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara Vali Yardımcısı Gürsoy Osman Bilgin, Emniyet Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır, Sendika yetkilisi Başaran Aksu, maden işçisi Sinan Koçak, maden işçisi Özcan Gültekin ve Doruk Madencilik Şirketi sahibi Sabahattin Yıldız yer almaktadır. Saat 16:00'da başlayan toplantıda devam eden grev ve eylemleri son erdirmek üzere uzlaşma zemini üzerinde görüşmeler devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

TOPLANTIDAN UZLAŞMA KARARI ÇIKTI

Bakanlığın yaptığı bir diğer açıklamada ise, toplantıdan uzlaşma kararı çıktığı belirtildi. Açıklamada, "İçişleri Bakanlığındaki toplantı tarafların uzlaşmasıyla sonuçlanmıştır. İşçiler, işverenle anlaşarak eylemi noktaladıklarını açıklamışlardır." denildi.

İŞÇİLER EYLEMLERİNİ SONLANDIRDI

Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır ise, "Toplantı olumlu geçti. Çoğu arkadaşımızın maaşları yattı. 15 gün süre istediler bizden. Bunun da garantörü bakanlıklar. Bu saatten itibaren bizler de eylemimizi sonlandırdık." açıklamasını yaptı.