İçişleri'ndeki toplantının ardından Ankara'da madenciler eylemlerini sonlandırdı
İçişleri'ndeki toplantının ardından Ankara'da madenciler eylemlerini sonlandırdı

28.04.2026 17:50
İçişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Ali Çelik başkanlığında, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle 9 gündür eylemde olan Doruk Madencilik işçileri ve işveren tarafıyla görüşme gerçekleştirildi. Toplantının ardından madenciler eylemlerini sonlandırdı. Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır "Toplantı olumlu geçti. Çoğu arkadaşımızın maaşları yattı. 15 gün süre istediler bizden. Bunun da garantörü bakanlıklar." dedi.

Ankara'da, maaşlarını alamadıkları için 9 gündür eylemde olan Doruk Madencilik işçileri için İçişleri Bakanlığı devreye girdi. Bakanlıkta sorunun çözümü için toplantı gerçekleştirirken, toplantının ardından işçiler eylemlerini sonlandırdı

BAKANLIKTA, GREVDEKİ İŞÇİLER İÇİN TOPLANTI YAPILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ankara'da bir süredir devam eden maden işçilerinin eylemlerini değerlendirmek amacıyla, işçi ve işveren tarafları arasında bir görüşme gerçekleştirilmektedir. İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik'in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara Vali Yardımcısı Gürsoy Osman Bilgin, Emniyet Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır, Sendika yetkilisi Başaran Aksu, maden işçisi Sinan Koçak, maden işçisi Özcan Gültekin ve Doruk Madencilik Şirketi sahibi Sabahattin Yıldız yer almaktadır. Saat 16:00'da başlayan toplantıda devam eden grev ve eylemleri son erdirmek üzere uzlaşma zemini üzerinde görüşmeler devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

TOPLANTIDAN UZLAŞMA KARARI ÇIKTI

Bakanlığın yaptığı bir diğer açıklamada ise, toplantıdan uzlaşma kararı çıktığı belirtildi. Açıklamada, "İçişleri Bakanlığındaki toplantı tarafların uzlaşmasıyla sonuçlanmıştır. İşçiler, işverenle anlaşarak eylemi noktaladıklarını açıklamışlardır." denildi.

İŞÇİLER EYLEMLERİNİ SONLANDIRDI

Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır ise, "Toplantı olumlu geçti. Çoğu arkadaşımızın maaşları yattı. 15 gün süre istediler bizden. Bunun da garantörü bakanlıklar. Bu saatten itibaren bizler de eylemimizi sonlandırdık." açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Ee, yaptıkları basın açıklamasışov muydu o zaman. Bir 3-5 kendini bilmez diyorlardı grevdekiler için? Ya rabbim yaratıyorsun takibi bırakıyorsun. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika’da ilk kez bir Türk takımı şampiyon oldu Belçika'da ilk kez bir Türk takımı şampiyon oldu
Murat Boz’dan Gülistan Doku için anlamlı ağıt: Geliri çocuklara bağışlanacak Murat Boz’dan Gülistan Doku için anlamlı ağıt: Geliri çocuklara bağışlanacak
“Avukatız” dediler, milyonları topladılar “Avukatız” dediler, milyonları topladılar
Annesinin elinden kurtulup yola fırlayan 3 yaşındaki Aybars servis aracının altında can verdi Annesinin elinden kurtulup yola fırlayan 3 yaşındaki Aybars servis aracının altında can verdi
Tüm ülkeyi karıştıran olay VAR odasına gizlice girip maçlara şaibe karıştırdı Tüm ülkeyi karıştıran olay! VAR odasına gizlice girip maçlara şaibe karıştırdı
İlk görüşme gizlice gerçekleşti Arda Güler’in yeni hocası belli oluyor İlk görüşme gizlice gerçekleşti! Arda Güler'in yeni hocası belli oluyor
Ayaş Kaymakamı’na bakanlıktan da soruşturma Görev yeri değiştirildi Ayaş Kaymakamı'na bakanlıktan da soruşturma! Görev yeri değiştirildi

18:02
Osimhen’i karakola şikayet ettiler Nedeni bomba
Osimhen'i karakola şikayet ettiler! Nedeni bomba
17:45
İşte Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’un yeni adresi
İşte Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'un yeni adresi
16:55
AYM Başkanı Özkaya’dan hakim ve savcılara “kul hakkı” uyarısı
AYM Başkanı Özkaya’dan hakim ve savcılara “kul hakkı” uyarısı
16:51
Huzurevinde pes dedirten olay: Yaşlıların hesabı boşaltıldı, bakanlık soruşturma başlattı
Huzurevinde pes dedirten olay: Yaşlıların hesabı boşaltıldı, bakanlık soruşturma başlattı
16:34
Trump: İran bize “Çöküşteyiz“ dedi, Hürmüz’ü açmamızı istiyorlar
Trump: İran bize "Çöküşteyiz" dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar
16:15
CHP lideri Özel’den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
15:40
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
