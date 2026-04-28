İstanbul Boğazı\'nda facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul Boğazı’nda dümen arızası yaşayan “KAPPA” isimli konteyner gemisi, Sarıyer Yeniköy açıklarında karaya oturdu. Yalıya metreler kala duran gemi, olası bir faciayı son anda önledi.

TRAFİK DURDURULDU, EKİPLER SEVK EDİLDİ

Rusya’dan Kocaeli’ye seyreden 148 metre uzunluğundaki geminin kontrolünü kaybetmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Güvenlik gerekçesiyle İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındı.

UZUN SÜREN ÇALIŞMA SONRASI KURTARILDI

Kıyı Emniyeti ekipleri ve dalgıçların yaptığı incelemelerin ardından gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kurtarma-5, Kurtarma-6 ve Kurtarma-8 römorkörleriyle yüzdürülerek bulunduğu yerden çıkarıldı.

AYNI GEMİ DAHA ÖNCE DE ARIZA YAPMIŞ

Karadeniz’den yük alarak Boğaz’a giriş yapan geminin 2022 yılında da Kandilli açıklarında makine arızası yaptığı ve o dönemde de Boğaz trafiğinin durduğu öğrenildi.

