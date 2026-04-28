İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü
İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü

28.04.2026 02:11  Güncelleme: 02:13
İstanbul Boğazı’nda dümen arızası yaşayan “KAPPA” isimli konteyner gemisi, Yeniköy açıklarında yalıya metreler kala karaya oturdu. Boğaz trafiği çift yönlü durdurulurken, ekiplerin uzun süren çalışması sonrası gemi römorkörlerle yüzdürülerek kurtarıldı. Aynı geminin 2022 yılında da arıza yaptığı ortaya çıktı.

İstanbul Boğazı’nda dümen arızası yaşayan “KAPPA” isimli konteyner gemisi, Sarıyer Yeniköy açıklarında karaya oturdu. Yalıya metreler kala duran gemi, olası bir faciayı son anda önledi.

TRAFİK DURDURULDU, EKİPLER SEVK EDİLDİ

Rusya’dan Kocaeli’ye seyreden 148 metre uzunluğundaki geminin kontrolünü kaybetmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Güvenlik gerekçesiyle İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındı.

UZUN SÜREN ÇALIŞMA SONRASI KURTARILDI

Kıyı Emniyeti ekipleri ve dalgıçların yaptığı incelemelerin ardından gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kurtarma-5, Kurtarma-6 ve Kurtarma-8 römorkörleriyle yüzdürülerek bulunduğu yerden çıkarıldı.

AYNI GEMİ DAHA ÖNCE DE ARIZA YAPMIŞ

Karadeniz’den yük alarak Boğaz’a giriş yapan geminin 2022 yılında da Kandilli açıklarında makine arızası yaptığı ve o dönemde de Boğaz trafiğinin durduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA, İHA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
