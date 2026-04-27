Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel\'in tutukluluğuna itiraz reddedildi

Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in tutukluluğuna yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi.

MAHKEME İTİRAZI YERİNDE BULMADI

Sonel’in avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz ederek tahliyesini talep etti. Ancak başvuruyu değerlendiren asliye ceza mahkemesi, itirazı yerinde bulmayarak reddetti. Böylece Sonel’in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

SORUŞTURMA ERZURUM’DA YÜRÜTÜLÜYOR

Dosya, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 161/6. maddesi kapsamında ele alındı. Bu maddeye göre valilerin görev yaptıkları döneme ilişkin kişisel suçlarında soruşturma yetkisi, ilgili bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki cumhuriyet başsavcılığına ait oluyor. Bu nedenle soruşturma Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

GÖZALTI VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Gülistan'ın kaybolduğu dönemde Tunceli Valisi olan Sonel hakkında soruşturma başlatılmış ve 17 Nisan’da görevden alınmıştı. Elazığ’da gözaltına alınan Sonel, ardından Erzurum’a götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Sonel, çıkarıldığı mahkemece 21 Nisan’da tutuklandı.

GÖREV DÖNEMİ

Tuncay Sonel, 2017 ile 2020 yılları arasında Tunceli Valisi olarak görev yapmıştı. Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020’de kaybolmasının ardından başlatılan soruşturma, aradan geçen zamana rağmen kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.