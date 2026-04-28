SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranına ilişkin ilk hesaplamalar ortaya çıktı. TÜİK’in açıkladığı ilk 3 aylık enflasyon verileri, zam oranının şimdiden yüzde 10’u aştığını gösterdi.
Ocak ayında yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96 ve mart ayında yüzde 1,94 olarak açıklanan enflasyon oranlarıyla birlikte, emeklilerin alacağı zam oranı ilk üç ay için yaklaşık yüzde 10,4 olarak hesaplandı.
Temmuz zammının kesinleşmesi için nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon verileri belirleyici olacak. TÜİK’in nisan ayı verisini 4 Mayıs 2026’da açıklaması beklenirken, bu veriyle birlikte 4 aylık zam oranı netleşecek. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,93 seviyesinde bulunuyor. Bu oranın gerçekleşmesi halinde 4 aylık enflasyon farkının yüzde 13,26’ya ulaşacağı öngörülüyor.
Uzmanlar, kalan aylardaki verilerle birlikte 6 aylık enflasyon farkının ortalama yüzde 15 seviyesine ulaşabileceğini belirtiyor. Bu oran, temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zammın temelini oluşturacak.
Mevcut projeksiyonlara göre, şu anda 20 bin TL seviyesinde olan en düşük emekli maaşının, ek bir düzenleme yapılmaması halinde temmuz zammıyla birlikte yaklaşık 23 bin TL’ye yükselmesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?