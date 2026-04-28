En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam

28.04.2026 14:10
İlk 3 aylık enflasyon verilerine göre emekli zammı yüzde 10’u aşarken, yılın kalan verileriyle birlikte temmuz ayında zam oranının yüzde 15’e yaklaşması ve en düşük maaşın yaklaşık 23 bin TL’ye çıkması bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranına ilişkin ilk hesaplamalar ortaya çıktı. TÜİK’in açıkladığı ilk 3 aylık enflasyon verileri, zam oranının şimdiden yüzde 10’u aştığını gösterdi.

İLK 3 AYDA YÜZDE 10,4 ARTIŞ

Ocak ayında yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96 ve mart ayında yüzde 1,94 olarak açıklanan enflasyon oranlarıyla birlikte, emeklilerin alacağı zam oranı ilk üç ay için yaklaşık yüzde 10,4 olarak hesaplandı.

GÖZLER KALAN 3 AYDA

Temmuz zammının kesinleşmesi için nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon verileri belirleyici olacak. TÜİK’in nisan ayı verisini 4 Mayıs 2026’da açıklaması beklenirken, bu veriyle birlikte 4 aylık zam oranı netleşecek. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,93 seviyesinde bulunuyor. Bu oranın gerçekleşmesi halinde 4 aylık enflasyon farkının yüzde 13,26’ya ulaşacağı öngörülüyor.

ZAM ORANI YÜZDE 15’E ÇIKABİLİR

Uzmanlar, kalan aylardaki verilerle birlikte 6 aylık enflasyon farkının ortalama yüzde 15 seviyesine ulaşabileceğini belirtiyor. Bu oran, temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zammın temelini oluşturacak.

EN DÜŞÜK MAAŞ İÇİN 23 BİN TL TAHMİNİ

Mevcut projeksiyonlara göre, şu anda 20 bin TL seviyesinde olan en düşük emekli maaşının, ek bir düzenleme yapılmaması halinde temmuz zammıyla birlikte yaklaşık 23 bin TL’ye yükselmesi bekleniyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
