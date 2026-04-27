Dünyada sadece Aydın\'da yetişen \'Küçük Çan\' yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

27.04.2026 10:37  Güncelleme: 10:39
Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi’nde bulunan Kemer Dağı, dünyada eşi benzeri olmayan bir bitkiye ev sahipliği yapıyor. Halk arasında “Küçük Çan” olarak bilinen bu nadir tür, sadece bu bölgede yetişmesiyle dikkat çekiyor. Ancak uzmanlara göre bu eşsiz bitki, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra endemik bitkileriyle de dikkatleri üzerine çeken Aydın’ın, Söke ilçesinde yetişen küçük çan çiçekleri, açarak görsel şölen oluşturmaya başladı.

Bu çerçevede harekete geçen Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), dünyada ve Türkiye’de sadece Söke’nin Kemer Dağı’nda yayılış gösteren küçük çan çiçeklerine de ev sahipliği yapan Şarlak bölgesine dikkat çekti. Söke’nin doğal peyzajı için Şarlak bölgesinin bütüncül olarak korunması gerektiğine vurgu yapan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, dünyada yalnızca Sazlı bölgesinde görülen endemik bitkinin, kalkerli kayalık alanlarda yetiştiği ve yayılış alanının oldukça sınırlı olduğunu belirtti.

YOK OLMA TEHDİDİ ALTINDA

Bitkinin, Sazlıköy’ün kuzeybatısından başlayarak Söke Organize Sanayi Bölgesi ve çimento fabrikası karşısındaki kayalıklara kadar uzandığı ifade eden Sürücü; "Bilimsel adı Campanula vardariana Bocquet olan ve halk arasında 'Küçük Çan' olarak bilinen bitki, dünyada ve Türkiye’de yalnızca Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Sazlı’daki Kemer Dağı’nda yayılış göstermektedir. Bitkinin koruma durum kategorisi 'Kritik Derecede Tehlike Altında' yani CR (Critically Endangered) olarak değerlendirilmiştir. Bitkinin yayılış alanları, geçmiş yıllarda Sökeli ailelerin çocuklarıyla birlikte gelip piknik yaptığı, Şarlak olarak bilinen şelalenin bulunduğu bölgeye kadar uzanmaktadır. Dünyada yalnızca Söke’ye bağlı Sazlı’nın vahşi kayalıklarında yetişen bu bitkinin korunması ve bölge halkı tarafından tanınması amacıyla, bugün Sazlı Muhtarı Hasan Kahraman ile birlikte bir arazi çalışması gerçekleştirdik. Belli bir coğrafyaya uyum sağlayan endemik türler, genetik mirasın temsilcisi olup, görsel güzellikleri ve nadir bulunmaları nedeniyle botanik turizmi açısından bulundukları bölgeye değer katarlar. Sazlı’daki popülasyonun çok sınırlı olması ve hemen karşısındaki sanayi faaliyetleri nedeniyle yok olma tehdidi altındadır. Bu tür önemli canlıların varlığı çoğu zaman bilinmediği için sessizce yok olup gitmektedir. Bu nedenle endemik türlerin yerelde yaşayan insanlar tarafından tanınması ve korunma gerekliliğinin anlatılması, türün geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Sazlı Muhtarımız Hasan Kahraman da bu konuda önemli bir duyarlılık göstermiştir. Bölge halkının da Küçük Çanlara sahip çıkacağına ve bitkinin korunmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

“ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ”

Sazlı Muhtarı Hasan Kahraman da "Biz bugüne kadar endemik bir bitkiyle birlikte yaşamışız, ancak bundan hiç haberimiz olmadı. Bitkinin Dünyada sadece burada yaşıyor olması bizim için gurur verici. EKODOSD sayesinde bitkinin varlığını ve önemini fark ettik. Sazlı’da yaşayan halkımızla birlikte Küçük Çan çiçeklerinin korunması ve tanıtılması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Okullarımızda öğrenim gören öğrencilerin bitkiyi tanımaları ve korunmasına katkı sağlamaları için proje geliştirmelerine yönelik okul müdürleriyle görüşmeler yapacağız" şeklinde konuştu. 

Kaynak: İHA

Bahattin Sürücü, Kemer, Aydın, Çevre, Kemer, Söke, Çan, Son Dakika

Nükleer program tepkisi Trump, İran’ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
İsrail ateşkes falan tanımıyor Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti İsrail ateşkes falan tanımıyor! Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti
Petrol devi satın alımı duyurdu 16,4 milyar dolarlık anlaşma Petrol devi satın alımı duyurdu! 16,4 milyar dolarlık anlaşma
Trump’ın İran’ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı Trump'ın İran'ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı
İstanbul Boğazı’nda facianın eşiğinden dönüldü İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü
“Kız meselesi” iddiası Otobüslerle gelip mekanı bastılar “Kız meselesi” iddiası! Otobüslerle gelip mekanı bastılar
Akaryakıta çifte zam Gece yarısı sessiz sedasız pompaya yansıdı Akaryakıta çifte zam! Gece yarısı sessiz sedasız pompaya yansıdı
Emekli öğretmenin evine giden yakınları donup kaldı Emekli öğretmenin evine giden yakınları donup kaldı
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi

23:44
Ederson iki farklı ihlalden PFDK’ye sevk edildi
Ederson iki farklı ihlalden PFDK'ye sevk edildi
22:32
ABD İran’dan 35 kuruluş ve kişiyi yaptırım listesine aldı
ABD İran'dan 35 kuruluş ve kişiyi yaptırım listesine aldı
21:38
Arif Kocabıyık, İYİ Parti’den CHP’ye geçti
Arif Kocabıyık, İYİ Parti'den CHP'ye geçti
21:24
Rusya’da Ukrayna’nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor
Rusya'da Ukrayna'nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor
20:41
Günlerdir süren krizin ardından madenciler polislere çiçek verdi
Günlerdir süren krizin ardından madenciler polislere çiçek verdi
20:40
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu
19:48
Kimlik çıkarmak için parmak izi verdi, 19 yıllık cinayet çözüldü
Kimlik çıkarmak için parmak izi verdi, 19 yıllık cinayet çözüldü
19:46
Ateşkesi hiç umursamıyorlar İsrail’den skandal Lübnan talimatı
Ateşkesi hiç umursamıyorlar! İsrail'den skandal Lübnan talimatı
19:13
Okul saldırısında ölen Belinay’ın babası: Son bir ayında hep cennetten bahsederdi
Okul saldırısında ölen Belinay'ın babası: Son bir ayında hep cennetten bahsederdi
19:10
Adem Soytekin’den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet
Adem Soytekin'den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet
