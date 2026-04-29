Trump seremoni sırasında Kraliçe Camilla'nın önüne geçti
Trump seremoni sırasında Kraliçe Camilla’nın önüne geçti

29.04.2026 09:23
ABD Başkanı Donald Trump’ın resmi törende Kraliçe Camilla’nın önüne geçtiği anlar dış basında geniş yankı uyandırdı. Görüntüler protokol tartışmalarını gündeme getirirken, bazı yorumcular bunu “alışılmadık bir hareket” olarak değerlendirdi. Sosyal medyada da hızla yayılan görüntüler farklı yorumlara neden oldu, yetkililerden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Birleşik Krallık Kraliçesi Camilla ile katıldığı resmi törende sergilediği bir an, uluslararası basının gündemine oturdu. Tören sırasında Trump’ın yürüyüş esnasında Kraliçe Camilla’nın önüne geçtiği anlar kameralara yansıdı.

İngiliz ve ABD basını, görüntüleri “protokol açısından alışılmadık” olarak değerlendirirken, Kraliyet protokolünde genellikle ev sahibi tarafın ve özellikle Kraliyet mensuplarının öncelikli konumda bulunduğuna dikkat çekti. Uzmanlar, bu tür anların diplomatik hassasiyet taşıdığını ve sembolik anlamlar barındırdığını vurguladı.

“DAHA ÖNCE DE BENZER DURUMLAR YAŞANMIŞTI”

Dış basındaki analizlerde, Trump’ın daha önce de farklı resmi ziyaretlerde protokol kurallarıyla ilgili tartışmalara konu olan hareketler sergilediği hatırlatıldı. Bu durumun, liderler arası ilişkilerde doğrudan kriz yaratmasa da kamuoyu algısını etkileyebileceği ifade edildi.

Bazı yorumcular ise söz konusu anın kısa süreli bir koordinasyon hatasından kaynaklanmış olabileceğini ve resmi bir ihlal olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, kullanıcılar ikiye bölündü. Bir kesim durumu “protokol hatası” olarak değerlendirirken, diğer kesim olayın abartıldığını savundu. Olayla ilgili ne Buckingham Sarayı’ndan ne de ABD yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı.

