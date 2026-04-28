Antalya'dan kalkan Jet2 uçağında yolcular sorun çıkardı; uçak acil iniş yaptı
Antalya’dan kalkan Jet2 uçağında yolcular sorun çıkardı; uçak acil iniş yaptı

28.04.2026 16:51
Antalya-Londra seferini yapan uçakta bulunan bazı yolcular uçuş esnasında sorun çıkardı. Bunun üzerine uçak Bulgaristan’ın Sofya Havalimanı’na acil iniş yaparken pilotun, "Polis ve ambulans istiyoruz. Uçağa mümkün oldukça çabuk gelin" sözleri kayıtlara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Jet2 Havayolları’na ait uçak Londra Gatwick seferini yapmak üzere dün akşam saatlerinde Antalya Havalimanı’ndan kalkış yaptı. Kalkıştan bir süre sonra uçakta bulunan bazı yolcular sorun çıkarmaya başladı. Bunun üzerine kabin ekibi durumu pilota bildirdi.

"UÇAĞA ÇABUK GELİN"

Uçak Bulgaristan Hava Sahası üzerinde seyrettiği sırada uçağın pilotu Sofya Havalimanı Hava Trafik Kontrolörüyle irtibata geçerek acil durumu ekiplere bildirdi. O anlar kule pilot konuşmalarınca kayıt altına alındı. Pilotun, "Polis ve ambulans istiyoruz. Uçağa mümkün oldukça çabuk gelin. Yetkililer gelene kadar yolculardan koltukta oturmasını isteyeceğiz" sözleri kayıtlara yansıdı.

Daha önce de aynı havayolu şirketine ait Antalya-Manchester seferini yapan uçak, yolcular arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Brüksel Havalimanı’na acil iniş yapmıştı. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 yolcu, havayolu şirketi tarafından uçuşlardan ömür boyu men edilmişti.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayaş Kaymakamı Eligül’den CHP milletvekiline tepki çekecek yanıt Ayaş Kaymakamı Eligül'den CHP milletvekiline tepki çekecek yanıt
Alanyaspor-Samsunspor maçında yok yok Uzatma anlarında tam 3 gol Alanyaspor-Samsunspor maçında yok yok! Uzatma anlarında tam 3 gol
Ünlü komedyen bu kez First Lady’i kızdırdı Ünlü komedyen bu kez First Lady'i kızdırdı
Ordu’da nisan sonunda 4 metre kar Ordu'da nisan sonunda 4 metre kar
Alman market zinciri Aldi Süd, bilgi teknolojileri biriminde 1250 kişiyi işten çıkaracak Alman market zinciri Aldi Süd, bilgi teknolojileri biriminde 1250 kişiyi işten çıkaracak
Rubio’ya göre İran “ABD ile anlaşma“ konusunda ciddi Rubio'ya göre İran "ABD ile anlaşma" konusunda ciddi

16:51
Huzurevinde pes dedirten olay: Yaşlıların hesabı boşaltıldı, bakanlık soruşturma başlattı
Huzurevinde pes dedirten olay: Yaşlıların hesabı boşaltıldı, bakanlık soruşturma başlattı
16:34
Trump: İran bize “Çöküşteyiz“ dedi, Hürmüz’ü açmamızı istiyorlar
Trump: İran bize "Çöküşteyiz" dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar
16:15
CHP lideri Özel’den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
15:40
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
15:38
Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, bir kez daha Lübnan’ı vurdu
Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, bir kez daha Lübnan'ı vurdu
14:23
22 bin lira zam umudu doğdu 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
