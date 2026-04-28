Ederson iki farklı ihlalden PFDK\'ye sevk edildi

28.04.2026 23:44
Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartın ardından "bilinçli" hareket ettiği iddia edilen kaleci Ederson'a Fenerbahçe'nin para cezası kesmesinin ardından TFF'den de kötü haber geldi. TFF, Ederson'un PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'deki Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'u 2 farklı ihlalden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Ederson, "Hakaret" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi, "Sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle ise 36. maddeden tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.

TFF Hukuk Müşavirliği, Zecorner Kayserispor'u 5, Galatasaray'ı 3, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı ise birer ihlalden dolayı disipline verdi.

YÖNETİMDEN CEZA KARARI

Öte yandan Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre, Fenerbahçe yönetimi Ederson’un derbideki davranışları nedeniyle para cezası uyguladı. Oyuncunun kadro dışı bırakılıp bırakılmayacağı henüz netlik kazanmazken, yönetimin disiplin konusunda taviz vermeyeceği vurgulandı.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Güncel, Spor, Son Dakika

