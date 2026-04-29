Van'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı

29.04.2026 19:36
Van'ın Saray ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 10 yaşındaki çocuk hafif yaralandı.

Saray Belediyesi sınırlarındaki Kazımpaşa Mahallesi'nde sahipsiz köpekler amca çocuğu olan 5 yaşındaki Hamza ve 10 yaşındaki Ayaz Özsoy'a saldırdı.

KÖPEK SALDIRISINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Köpeklere müdahale ederek uzaklaştıran çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan iki çocuk, ekiplerce Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuklardan durumu ağır olan Hamza Özsoy müdahalelere rağmen kurtarılamadı, hafif yaralanan Ayaz Özsoy ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

  • Ali Arslan Ali Arslan:
    Belediye başkanı kimse o hesap versin verebilirse tabi 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melike Şahin anne oluyor Melike Şahin anne oluyor
İngiltere Kralı 3. Charles, ortak oturumda ABD Kongresine hitap etti İngiltere Kralı 3. Charles, ortak oturumda ABD Kongresine hitap etti
TBMM Genel Kurulu’nda, ’Kahramanmaraş’taki okul saldırısı’ tartışıldı TBMM Genel Kurulu'nda, 'Kahramanmaraş'taki okul saldırısı' tartışıldı
Fenerbahçe, Euroleague play-off serisinde 1-0 öne geçti Fenerbahçe, Euroleague play-off serisinde 1-0 öne geçti
Ederson iki farklı ihlalden PFDK’ye sevk edildi Ederson iki farklı ihlalden PFDK'ye sevk edildi
İzmir’deki elektrik faciasında iddianame hazır: İZSU üst yönetimine 22.5 yıl hapis istemi İzmir’deki elektrik faciasında iddianame hazır: İZSU üst yönetimine 22.5 yıl hapis istemi

20:17
Adana’nın Kozan ilçesini sel vurdu
Adana'nın Kozan ilçesini sel vurdu
19:55
TikTok uğruna hem evinden hem de tarlasından oldu
TikTok uğruna hem evinden hem de tarlasından oldu
19:47
İzmir’deki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit 2 ölü, 5 yaralı
İzmir'deki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit! 2 ölü, 5 yaralı
19:12
Trump: Hürmüz’de abluka devam edecek
Trump: Hürmüz'de abluka devam edecek
18:09
Anaokulu bahçesinde gösteri yapan öğretmen ve öğrencilerin üzerine tabela düştü
Anaokulu bahçesinde gösteri yapan öğretmen ve öğrencilerin üzerine tabela düştü
18:06
Çanakkale’de sürüklenen tanker demirletildi
Çanakkale'de sürüklenen tanker demirletildi
Advertisement
