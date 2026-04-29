Ziraat Türkiye Kupası'nın final yeri ve tarihi belli oldu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ziraat Türkiye Kupası'nın final yeri ve tarihi belli oldu

29.04.2026 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası Finali, 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45’te Antalya’da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası ile ilgili bir açıklama yaptı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Ziraat Türkiye Kupası'nın final müsabakası Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacaktır. Bununla birlikte daha önce 24 Mayıs Pazar günü oynanacağı duyurulan final müsabakasının tarihi 22 Mayıs Cuma günü olarak değiştirilmiştir. Müsabakanın başlangıç saati ise 20.45 olarak belirlenmiştir."

TÜRKİYE KUPASI'NDA YARI FİNAL

  • Gençlerbirliği - Trabzonspor
  • Konyaspor - Beşiktaş

Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 16:54:30. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.