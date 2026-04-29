Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için Avrupa devleri devreye girmeye devam ediyor. Nijeryalı futbolcu için bu kez Barcelona’dan dikkat çeken bir hamle geldi.
A Spor’un haberine göre Barcelona, Victor Osimhen için henüz resmi aşamaya geçmeyen ancak 100 milyon euronun üzerinde olduğu belirtilen bir teklif sundu. Bu gelişme, transfer piyasasında büyük yankı uyandırdı.
Sarı-kırmızılı yönetimin ise bu teklif karşısında geri adım atmadığı öğrenildi. Galatasaray’ın, Osimhen için belirlediği bonservis bedelinin 150 milyon euro olduğu ifade edildi.
İki kulüp arasındaki temasların önümüzdeki günlerde nasıl ilerleyeceği merak konusu olurken, Osimhen’in geleceği transfer döneminin en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya aday görünüyor.
Son Dakika › Spor › Osimhen'e bomba gibi teklif! Hemen yanıt verdiler - Son Dakika
