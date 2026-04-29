Osimhen'e bomba gibi teklif! Hemen yanıt verdiler
Osimhen'e bomba gibi teklif! Hemen yanıt verdiler

Osimhen\'e bomba gibi teklif! Hemen yanıt verdiler
29.04.2026 13:34
Barcelona’nın Victor Osimhen için 100 milyon euronun üzerinde teklif sunduğu iddia edilirken, Galatasaray’ın 150 milyon euro talep ederek geri adım atmadığı belirtildi.

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için Avrupa devleri devreye girmeye devam ediyor. Nijeryalı futbolcu için bu kez Barcelona’dan dikkat çeken bir hamle geldi.

100 MİLYON EUROYU AŞAN TEKLİF

A Spor’un haberine göre Barcelona, Victor Osimhen için henüz resmi aşamaya geçmeyen ancak 100 milyon euronun üzerinde olduğu belirtilen bir teklif sundu. Bu gelişme, transfer piyasasında büyük yankı uyandırdı.

GALATASARAY’DAN NET TAVIR

Sarı-kırmızılı yönetimin ise bu teklif karşısında geri adım atmadığı öğrenildi. Galatasaray’ın, Osimhen için belirlediği bonservis bedelinin 150 milyon euro olduğu ifade edildi.

GÖZLER GÖRÜŞMELERDE

İki kulüp arasındaki temasların önümüzdeki günlerde nasıl ilerleyeceği merak konusu olurken, Osimhen’in geleceği transfer döneminin en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya aday görünüyor.

Son Dakika Spor Osimhen'e bomba gibi teklif! Hemen yanıt verdiler

SON DAKİKA: Osimhen'e bomba gibi teklif! Hemen yanıt verdiler
