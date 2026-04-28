Sezonu kapatan Arda Güler'i şoke eden teklif! Düşünmeden yanıtladı - Son Dakika
Sezonu kapatan Arda Güler'i şoke eden teklif! Düşünmeden yanıtladı

Sezonu kapatan Arda Güler\'i şoke eden teklif! Düşünmeden yanıtladı
28.04.2026 17:41
Arda Güler’in Arsenal’den gelen teklifi reddederek kariyerine Real Madrid’de devam etme kararı aldığı iddia edildi.

Real Madrid’de dikkat çeken bir sezon geçiren Arda Güler, talihsiz bir sakatlık sonrası sezonu kapattı. Genç yıldızın transfer geleceğiyle ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

ARSENAL’İN TEKLİFİNE NET YANIT

Uzun süredir Arsenal’in radarında olan milli futbolcunun, İngiliz devinden gelen teklife düşünmeden “hayır” dediği öne sürüldü. Planeta Real Madrid’in haberine göre, Arsenal yönetimi Arda Güler için ciddi bir yatırım planladı ancak 21 yaşındaki oyuncu bu teklifi kabul etmedi.

HEDEFİ REAL MADRID İLE ZAFERLER

Genç yıldızın kariyer planlamasında tek odağının Real Madrid olduğu ve İspanyol deviyle kupalar kazanmak istediği ifade edildi. Avrupa basınında da Arsenal’in bu transfer için girişimde bulunmasının sürpriz olarak değerlendirildiği, Real Madrid’i ikna etmenin ise oldukça zor olduğu yorumları yapıldı.

SAKATLIK SONRASI HEDEF DÜNYA KUPASI

Sezonun son bölümünde yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Arda Güler’in en büyük hedefinin 2026 Dünya Kupası’nda sahalara güçlü bir dönüş yapmak olduğu belirtildi.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Bu sezon 50 maçta forma giyen milli futbolcu, 6 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. Arda Güler’in güncel piyasa değeri ise 90 milyon euro olarak gösteriliyor.

Son Dakika Spor Sezonu kapatan Arda Güler'i şoke eden teklif! Düşünmeden yanıtladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Sezonu kapatan Arda Güler'i şoke eden teklif! Düşünmeden yanıtladı - Son Dakika
