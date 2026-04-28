Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Sudan'da Yolcu Uçağı Düştü: 15 Kişi Hayatını Kaybetti

28.04.2026 11:10  Güncelleme: 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GÜNEY Sudan'ın başkenti Juba yakınlarında bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

Güney Sudan’ın başkenti Juba yakınlarında düşen yolcu uçağında bulunan 15 kişi yaşamını yitirdi. Kazada kurtulan olmadı.

KALKIŞTAN YARIM SAAT SONRA İRTİBAT KESİLDİ

Güney Sudan Sivil Havacılık Otoritesi’nin (SSCAA) açıklamasına göre, Cessna 208 Caravan tipi yolcu uçağı Yei kentinden Juba Uluslararası Havalimanı’na gitmek üzere yerel saatle 09.15’te havalandı. Uçakla kalkıştan yaklaşık yarım saat sonra hava trafik kontrol kulesinin irtibatı kesildi.

CAN KAYBI 15’E YÜKSELDİ

İlk etapta 14 olarak açıklanan can kaybı, yapılan incelemelerin ardından güncellendi. Uçakta bulunan 14 yolcu ve 1 pilotun tamamının hayatını kaybettiği kesinleşti. Hayatını kaybedenlerden 2’sinin Kenya vatandaşı, 13’ünün ise Güney Sudanlı olduğu bildirildi.

ENKAZ ALEVLER İÇİNDE KALDI

Olay yerine ulaşan ekiplerin ilk tespitlerine göre uçak, başkentin yaklaşık 20 kilometre güneybatısında dağlık ve sisli bir araziye çarptı. Enkazın alevler içinde kaldığı belirtildi.

SİSLİ HAVA ŞÜPHESİ

Yetkililer, kazanın kesin nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. İlk bulgular, görüş mesafesini düşüren olumsuz hava koşullarının kazaya yol açmış olabileceğine işaret ediyor.

Kaynak: DHA

Güney Sudan, Sudan, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Petrol fiyatı yükseldi, akaryakıta çifte zam kapıda Petrol fiyatı yükseldi, akaryakıta çifte zam kapıda
Kan donduran olay Stadyum tuvaletinde ceset bulundu Kan donduran olay! Stadyum tuvaletinde ceset bulundu
BAE’den dünyada bir ilk Kamu hizmetlerinin yarısı yapay zekaya devredilecek BAE'den dünyada bir ilk! Kamu hizmetlerinin yarısı yapay zekaya devredilecek
Baba ve oğlunun yüzünü güldüren mantar avı Baba ve oğlunun yüzünü güldüren mantar avı
Taksim metro istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı, polis toplanan kalabalığa müdahale etti Taksim metro istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı, polis toplanan kalabalığa müdahale etti
2 gündür silahların susmadığı ülkede şehri ele geçirip Rus askerleri kovdular 2 gündür silahların susmadığı ülkede şehri ele geçirip Rus askerleri kovdular

11:31
Bahçeli’yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
11:18
Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi
Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi
10:59
Batman’da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
10:58
İran’ın ABD’ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
09:48
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk! LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
09:19
Celal Karatüre’nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
Celal Karatüre'nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 11:33:38. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.