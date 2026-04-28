Güney Sudan\'da Yolcu Uçağı Düştü: 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Sudan’ın başkenti Juba yakınlarında düşen yolcu uçağında bulunan 15 kişi yaşamını yitirdi. Kazada kurtulan olmadı.
Güney Sudan Sivil Havacılık Otoritesi’nin (SSCAA) açıklamasına göre, Cessna 208 Caravan tipi yolcu uçağı Yei kentinden Juba Uluslararası Havalimanı’na gitmek üzere yerel saatle 09.15’te havalandı. Uçakla kalkıştan yaklaşık yarım saat sonra hava trafik kontrol kulesinin irtibatı kesildi.
İlk etapta 14 olarak açıklanan can kaybı, yapılan incelemelerin ardından güncellendi. Uçakta bulunan 14 yolcu ve 1 pilotun tamamının hayatını kaybettiği kesinleşti. Hayatını kaybedenlerden 2’sinin Kenya vatandaşı, 13’ünün ise Güney Sudanlı olduğu bildirildi.
Olay yerine ulaşan ekiplerin ilk tespitlerine göre uçak, başkentin yaklaşık 20 kilometre güneybatısında dağlık ve sisli bir araziye çarptı. Enkazın alevler içinde kaldığı belirtildi.
Yetkililer, kazanın kesin nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. İlk bulgular, görüş mesafesini düşüren olumsuz hava koşullarının kazaya yol açmış olabileceğine işaret ediyor.
