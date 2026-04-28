Fenerbahçe\'den kovulan Tedesco\'dan ilk sözler

28.04.2026 14:49
Fenerbahçe’den ayrılan Tedesco, “Daha yeni sözleşme konuşuyorduk, bu noktaya gelmesi çok üzücü” diyerek ayrılığın kendisi için beklenmedik olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe’de görevine son verilen Domenico Tedesco, ayrılık sonrası ilk kez konuştu. Alman haber ajansı DPA’ya açıklamalarda bulunan İtalyan teknik adam, yaşanan süreci değerlendirdi.

“DAHA YENİ SÖZLEŞME KONUŞUYORDUK”

Tedesco, ayrılığın beklenmedik olduğunu vurgulayarak, “Daha yeni sözleşme uzatma konusunda görüşüyorduk. Şimdi ise ligde aldığımız ikinci yenilginin ardından yollarımızı ayırdık” ifadelerini kullandı.

“FUTBOL ÇOK HIZLI DEĞİŞİYOR”

Deneyimli teknik adam, futbol dünyasındaki hızlı değişime dikkat çekerek, “Bu, futbolun ne kadar hızlı değişen bir spor haline geldiğini bir kez daha gösteriyor” dedi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPI HEDEFLEDİK”

Göreve başladığında uzun vadeli bir plan kurduklarını belirten Tedesco, “Ben başladığımda hedefimiz birlikte sürdürülebilir bir yapı oluşturmaktı. İşleri geçmişte alışılageldiğinden biraz farklı bir şekilde ele almak istedik” şeklinde konuştu.

“BU NOKTAYA GELMESİ ÜZÜCÜ”

Ayrılık sürecine dair duygularını da paylaşan Tedesco, “İşlerin bu noktaya gelmesini çok üzücü buluyorum” sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'den büyük hazırlık! Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
HÜRJET'in İspanya'ya ihracatı için imzalar atıldı
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışıyor! Saran'ın koltuğuna tam üç isim talip
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
