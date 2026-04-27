Antalya'da mont ve ayakkabısını çıkarıp denize giren genç boğuldu

27.04.2026 21:36  Güncelleme: 21:41
Antalya'da montu ile ayakkabısını çıkarıp, kot ve atletle denize giren genç, kıyıdan yaklaşık 10 metre açıkta boğularak hayatını kaybetti.

Antalya'da montu ile ayakkabısını çıkarıp, kot ve atletle denize giren genç, kıyıdan yaklaşık 10 metre açıkta boğularak hayatını kaybetti. Kıyıya çıkartılan gencin üzerinden kimlik çıkmayınca deniz polisi dalgıçları su altında kimlik aradı.

Olay, saat 17.30 sıralarında dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin Muratpaşa ilçesindeki kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kıyafetleriyle sahile gelen 20-25 yaşlarındaki bir genç, ayakkabı, mont ve çoraplarını çıkarıp üzerinde kot ve atletiyle denize girdi. Kayalık alanda kıyıdan yaklaşık 10 metre açılan gencin çırpındığını gören iki genç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Genç suyun içinde gözden kaybolurken, bölgeye deniz polisi, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizde araştırma yapan ekipler, su altında genci hareketsiz halde bulup karaya çıkardı. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Dalgıçlar sualtında kimlik aradı

Karadaki eşyalarında kimliğine rastlanılmayan gencin cüzdan ve kimliğini bulmak için deniz polisi dalgıçları su altı taraması yaptı. Taramada herhangi bir ize rastlanılmazken, gencin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"5 dakika sonra çırpınmaya başladı"

Gencin boğulma tehlikesi geçirdiğini görünce 112 Acil Çağrı Merkezini aradığını belirten Muhammet Akyürek, "Girdikten 5 dakika sonra çırpınmaya başladı ve suya daldı. Etraftakileri uyarmaya çalıştık ama gelen olmayınca sahil güvenliği aradık" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
