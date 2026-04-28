Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu

28.04.2026 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri, 50 yılı aşkın bir süredir üyesi olduğu Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) ve OPEC+’tan 1 Mayıs’ta ayrılacağını duyurdu. Açıklama, OPEC'in çarşamba günü Viyana'da yapacağı toplantıya hazırlanırken yapıldı.

Küresel petrol piyasalarının şahdamarı niteliğindeki Orta Doğu’da, jeopolitik dengeler yeniden yazılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, ülkenin uzun vadeli stratejik ve ekonomik planları doğrultusunda OPEC ve Rusya liderliğindeki OPEC+ ittifakından ayrılma kararı aldı. Karar, bölgedeki savaş ve Hürmüz Boğazı ablukasının enerji arzını "tarihi" seviyede kısıtladığı bir dönemde geldi.

"KARAR İÇİN DOĞRU ZAMAN"

Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı, Hürmüz'deki kısıtlamalar sebebiyle piyasaya büyük etkisi olmayacağını savunarak “karar için şimdi doğru zaman” ifadelerini kullandı. 

"BİZE ESNEKLİK SAĞLAYACAK"

Bakan, kararın “uzun vadeli stratejik ve ekonomik vizyon çerçevesinde” alındığını söyledi ve "OPEC sorumluluklarımızdan kurtulmuş olmamız bize esneklik sağlayacak" diye konuştu.

ÜRETİM VE İHRACAT KOTASI KALKTI 

Enerji Bakanı, kararın bağımsız olarak alındığını ve Suudi Arabistan dahil olmak üzere diğer ülkelerle doğrudan istişarelerde bulunulmadığını belirtti. OPEC’ten ayrılmasıyla BAE artık üretim kotalarına bağlı olmayacak ve istediği kadar petrol üretebilecek ve ihraç edebilecek.

OPEC İÇİN AĞIR KAYIP

BAE, Suudi Arabistan ve Irak'ın ardından örgütün en büyük üçüncü üreticisi konumundaydı. Abu Dabi’nin ayrılışı, sadece fiziksel arz kontrolü açısından değil; aynı zamanda Körfez ülkeleri arasındaki diplomatik birlik ve OPEC’in küresel fiyat belirleme gücü açısından da ağır bir darbe olarak nitelendiriliyor.

TRUMP İÇİN ZAFER OLDU

Körfez üreticileri halihazırda dünyadaki ham petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki İran tehditleri ve gemilere yönelik saldırılar nedeniyle ihracat yapmakta zorlanıyor. OPEC'in en büyük 3. petrol üreticisi oaln BAE'nin ayrılma kararı, petrol fiyatlarını yükselttiği gerekçesiyle OPEC'i dünyayı soymakla suçlayan ABD Başkanı Donald Trump için ise büyük bir siyasi zafer niteliği taşıyor. BAE yönetimi bu kararı Washington'ın en önemli müttefiklerinden biri olarak savaş sırasında kendisini İran saldırılarına karşı yeterince korumayan Arap devletlerine yönelik sert eleştirilerinin ardından aldı.

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayaş Kaymakamı Eligül’den CHP milletvekiline tepki çekecek yanıt Ayaş Kaymakamı Eligül'den CHP milletvekiline tepki çekecek yanıt
Alanyaspor-Samsunspor maçında yok yok Uzatma anlarında tam 3 gol Alanyaspor-Samsunspor maçında yok yok! Uzatma anlarında tam 3 gol
Ünlü komedyen bu kez First Lady’i kızdırdı Ünlü komedyen bu kez First Lady'i kızdırdı
Ordu’da nisan sonunda 4 metre kar Ordu'da nisan sonunda 4 metre kar
Alman market zinciri Aldi Süd, bilgi teknolojileri biriminde 1250 kişiyi işten çıkaracak Alman market zinciri Aldi Süd, bilgi teknolojileri biriminde 1250 kişiyi işten çıkaracak
Rubio’ya göre İran “ABD ile anlaşma“ konusunda ciddi Rubio'ya göre İran "ABD ile anlaşma" konusunda ciddi
RAMS Park’ta şölen yaşanacak Galatasaray taraftarıyla buluşuyor RAMS Park'ta şölen yaşanacak! Galatasaray taraftarıyla buluşuyor

16:02
Saran’dan sürpriz hamle O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
15:38
Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, bir kez daha Lübnan’ı vurdu
Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, bir kez daha Lübnan'ı vurdu
14:28
ABD’den büyük hazırlık Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı
ABD'den büyük hazırlık! Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı
14:23
22 bin lira zam umudu doğdu 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
14:21
HÜRJET’in İspanya’ya ihracatı için imzalar atıldı
HÜRJET’in İspanya'ya ihracatı için imzalar atıldı
14:10
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
13:45
Fenerbahçe’de seçim yarışı kızışıyor Saran’ın koltuğuna tam üç isim talip
Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışıyor! Saran'ın koltuğuna tam üç isim talip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 16:07:35. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.