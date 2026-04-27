Galatasaray\'da geleceğe yönelik yatırım: Louey Ben Farhat

Geleceğin kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Süper Lig devi Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

GALATASARAY'DA GELECEĞE YÖNELİK YATIRIM

Sarı-kırmızılı yönetim, Almanya'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç yetenek Louey Ben Farhat'ı listesine ekledi. Africa Foot'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Karlsruhe forması giyen 19 yaşındaki futbolcunun gelişimini yakından izliyor. Hem on numara hem de forvet hattında görev alabilen Farhat, kendi yaş grubunun en potansiyelli hücum oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Gösterdiği çıkışla sadece Türkiye'den değil, Avrupa'nın pek çok önemli kulübünden de ilgi gördüğü belirtiliyor.

İSTATİSTİKLERİ GÖZ DOLDURDU

Genç yaşına rağmen bu sezon Karlsruhe formasıyla 17 resmi karşılaşmada görev alan Louey Ben Farhat, 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri yaklaşık 7.5 milyon Euro olarak gösterilen Farhat'ın Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.