Bu proje Hürmüz krizini çözer mi?

27.04.2026 15:35
Birleşik Arap Emirlikleri, yükselen bölgesel gerilimler nedeniyle riskli hale gelen Hürmüz Boğazı'na yönelik bağımlılığı ortadan kaldırmayı amaçlayan yeni bir su kanalı projesi önerdi.

BAE’NİN ÇILGIN PROJESİ

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai şehrindeki mimarlık ofisi Znera, dünyanın Hürmüz Boğazı'na yönelik bağımlılığını bitirmeyi amaçlayan çılgın bir proje gelişirdi.

İttihat Boğazı (Union Strait) adı verilen bu projeyle, Basra Körfezi'ni Umman Körfezi'ne ve dolayısıyla Arap Denizi ile Hint Okyanusu'na bağlayacak yeni bir “stratejik su koridoru” açılması öneriliyor.

EKONOMİK VE TİCARİ ÇEŞİTLİLİK AMAÇLANIYOR

Znera'ya göre, İttihat Boğazı ticaret dayanıklılığını, ekonomik çeşitlendirmeyi ve yol boyunca yeni kentsel alanların ortaya çıkışını mümkün kılan bir “ulusal omurga” oluşturacak.

Znera yetkilileri, tasarımın sadece şehirleri değil, devletlerin stratejik geleceğini şekillendirebileceğine inandıklarını belirterek, “Gitgide karmaşıklaşan küresel manzarada, sorun artık sadece büyüme ile ilgili değil; aynı zamanda kontrol, süreklilik ve uzun vadeli konumlandırma ile ilgili. Tasarımın bu ölçekte bir rolü olduğuna inanıyoruz. Sadece şehirleri değil, ulusların gelecekteki yönünü şekillendiren iş birliklerine de katkıda bulunacak” ifadelerini kullandı.

2025 yılının ilk yarısında, dünya petrol tüketiminin yaklaşık beşte birine denk gelen günlük ortalama 20.9 milyon varil petrol bu boğazdan geçti. Ancak son dönemde Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilimler, birçok ülkeyi bu kritik rotaya alternatif aramaya itmiş durumda.

KANALA MALİYET VE ZAMAN ELEŞTİRİSİ

Proje büyük bir vizyon sunsa da şimdiden çeşitli zorluklar ve eleştirilerle de karşı karşıya kaldı. Uzmanlar, geniş bir coğrafi hatta yayılması planlanan kanalın inşasının devasa maliyet ve zaman gerektireceğine dikkat çekti.

Ayrıca projenin güvenliği konusunda endişeler de var. Petrol ve gaz taşımacılığı için mevcut boru hatlarının kapasitesinin artırılmasının daha ekonomik bir alternatif olabileceğini vurgulayan uzmanlar, projenin alternatif bir enerji kanalından çok BAE'nin stratejik geleceğine yönelik bir mimari öneri ve vizyon çalışması olabileceği yorumunda bulundu.

