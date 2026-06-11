İran'ın Yeni Hedefleri: Elon Musk'ın Şirketleri - Son Dakika
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İran'ın Yeni Hedefleri: Elon Musk'ın Şirketleri

11.06.2026 16:17
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İran, Elon Musk'ın bölgedeki şirketlerini askeri hedef listesine ekledi.

İran'ın yeni hedef listesine, ABD'li iş insanı Elon Musk'ın şirketlerinin bölgedeki kontrolü altında bulunan kuruluşların dahil edildiği belirtildi.

Fars Haber Ajansına göre İran, bölgedeki askeri hedef listesini güncelledi.

Söz konusu listede, Arap ülkeleri ve İsrail dahil, ABD'li milyarder Musk'ın Batı Asya'daki şirketleriyle bağlantılı kuruluşlara yer verildiği aktarıldı.

Musk'ın Starshield projeleri ve askeri uydu fırlatma yoluyla ABD ordusuna yardım sağladığı böylece gözetleme, şifreli iletişim ve güvenli veri aktarımı gibi eylemlere destek olduğu öne sürüldü.

Haberde,; İsrail, Katar, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman'daki Starlink uydu ağı merkezleri ile SpaceX hissedarları dahil olmak üzere BAE'deki "Alpha Dhabi" ve "Mubadala" adlı iki şirketin altyapısı ile bazı bankaların İran ordusunun yeni hedefleri arasında olduğuna işaret edildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Elon Musk, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İran'ın Yeni Hedefleri: Elon Musk'ın Şirketleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Savaş Çiçek Savaş Çiçek:
    bu konuyu herkes söylüyo artık bıktık yahu başka haberleri dinleyelim çok sıkıcı oldu 0 0 Yanıtla
  • Metin Kızılkum Metin Kızılkum:
    kadınlar ve çocuklar da bu çatışmaların en büyük mağdurları oysa hiç kimse onlardan bahsetmiyo bir erkek milyarder için böyle tepkiler gösterilip masum insanlar ölürken sessiz kalınması çok manidar bence 0 0 Yanıtla
  • Levent Ozkan Levent Ozkan:
    yeni hedefleri diyosun da hedef ne anlama geliyo tam olarak belli değil 0 0 Yanıtla
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