Son Dakika Ticaret Haberleri

14:24 Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 689 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

14:11 DTO Başkanı Uğur Erdoğan, STK'ların temsilcilerini ağırladı Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, sivil toplum kuruluşları ile üyelerinin görüş ve önerilerini dinlemeye devam ediyor.

14:06 Özcan: "Muhtarlar, devlet ile millet arasındaki en önemli köprüdür" Malatya Muhtarlar Dernek Başkanı Şahin Demirci ve yönetim kurulu üyeleri Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan'ı ziyaret etti.

13:59 Son dakika haberi! Vatikan Büyükelçisi Göktaş, İtalyan gazetesine Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi Açıklaması Edinilen son dakika haberine göre Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından iki ülke arasında ilk üst düzeyli temasın Antalya'da gerçekleşmesinin olumlu bir gelişme olduğunu ve bu buluşmanın bir başlangıca işaret ettiğini bildirdi.

13:15 Mardin Valisi Mahmut Demirtaş "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimine katıldı Açıklaması Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, katıldığı marketlere yönelik denetimde, "Türkiye bir bolluk merkezi. Bu konuda vatandaşlarımızın tedirgin olmasına hiç gerek yok." dedi.

13:15 Fatih Erbakan, iktidara gelmeleri durumunda yapacakları ilk işi açıkladı Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, iktidara gelmeleri durumunda ilk icraatlarının işçi, memur, emekli maaşlarına yüzde 100 maaş zammı yapmak olduğunu söyledi.

13:12 Antalya Diplomasi Forumu 2022 - "Gıda Güvenliği ve Tarımın Dönüşümü" konulu panel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında "Gıda Güvenliği ve Tarımın Dönüşümü" konulu panel düzenlendi.

12:47 Şehir ulaşım ana planlarında enerji verimliliğine öncelik verilecek Ulaşımda enerji verimliliğini artırmak amacıyla şehir ulaşım ana planlarının, "enerji verimliliği öncelikli" olması sağlanacak.

11:21 Kırklareli'nde finansal okuryazarlık eğitimi verilecek Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) İstasyon Kırklareli Bölgesel Topluluk Merkezi tarafından finansal okuryazarlık eğitimi verilecek.

11:14 Gürbulak'ta "dünyanın en tehlikeli uyuşturucuları"ndan metamfetamine geçit verilmiyor Gürbulak Sınır Kapısı'na gelen bir tırda 1 ton 18 kilogram metamfetamin ele geçiren gümrük muhafaza memurları, dünyanın birçok ülkesinde en tehlikeli narkotik maddeler arasında gösterilen sentetik uyarıcılardan metamfetaminin kaçakçılığına geçit vermiyor.

11:04 Singapur Büyükelçisi Tow: "Türkiye-Singapur ilişkileri sorunsuz" Singapur Büyükelçisi Tow: "Türkiye-Singapur ilişkileri sorunsuz" "Otobüslerde yiyecek-içecek servisi yapan görevlilerin olmasına şaşırmıştım" "Özellikle tantuni yemekten keyif alıyorum ayrıca ülkenize has dondurmanızı da çok severek yiyorum" Singapur'un Ankara Büyükelçisi Jonathan...

11:01 İzmir-Selanik, "Smyrna" gemisi ile yakınlaşacak İzmir ile Selanik arasında planlanan Ropax (araç ve yolcu taşıyan gemi) seferleriyle karşılıklı ticaret, turizm ve çevre alanlarında kazanç hedefleniyor.

10:45 Türkiye'den ABD'ye ticari diplomasi atağı Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda, ABD'de Ticari Diplomasi Etkinlikleri düzenlenecek.

10:35 Gümrük Muhafaza ekiplerinden, İstanbul Havalimanı'nda üç uyuşturucu operasyonu Gümrük Muhafaza ekiplerinden, İstanbul Havalimanı'nda üç uyuşturucu operasyonuANKARA Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda, şüpheli görülen kargo gönderileri içerisinde halıya ve tekstil ürünlerine emdirilmiş...

09:32 FATİH ERBAKAN BURSA'DA YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin 2'nci Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Bursa'ya geldi.

08:43 Genç girişimciler ticari iş birliklerini arttırdı Kocaeli Genç Girişimciler İcra Kurulu üyeleri, ticari iş birliklerini artırmak amacıyla Körfez Ticaret Odası'nda (KTO) düzenlenen programda bir araya geldi.

08:16 Ticaret Bakanlığı şubatta 645 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi Dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 645 firma için izin belgesi düzenlendi.

01:56 Antalya Diplomasi Forumu 2022 Sierra Leone Dışişleri Bakanı David Francis, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) hiçbir Afrika ülkesinin temsil edilmemesinin "tarihi bir adaletsizlik" olduğunu bildirdi.

01:06 Yücel ailesinin mutlu günü Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel'in oğlu Mustafa Yücel, Sena Gömeçlioğlu ile hayatını birleştirdi.

21:43 Son dakika haberleri! Ticaret Bakanlığı'ndan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ele geçirilen 1 ton 18 kilogram sıvı metamfetamine ilişkin açıklama Gelen son dakika haberine göre Ticaret Bakanlığı'ndan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ele geçirilen 1 ton 18 kilogram sıvı metamfetamine ilişkin açıklama Ticaret Bakanlığı, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ele geçirelen 1 ton 18 kilogram sıvı metamfetaminin tek seferde ele geçirilen en büyük miktarlı sıvı metamfetamin olarak...

20:12 Lübnan, buğday ve tahıl depolamak için Türk limanlarını kullanmayı düşünüyor Beyrut Limanında 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamada tahıl silolarının kullanılamaz hale gelmesinin ardından Lübnan hükümeti buğday ve tahıl depolamak için Türk limanlarını kullanma seçeneğini gündeme aldı.

19:34 Bodrum'da bu defa 'ot festivali' düzenlendi - Bodrum'da bu defa 'ot festivali' düzenlendi Binlerce kişi 'Acı ot festivali'nde bir araya geldi Bodrum'da bu yıl 4'üncü kez düzenlenen Acı Ot Festivali, renkli görüntülerle başladı.

19:15 Antalya Diplomasi Forumu 2022 Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2022'de "Yeniden Asya: Kalıcı Bir Ekonomik Büyüme İçin" yuvarlak masa toplantısı yapıldı.

18:59 Antalya Diplomasi Forumu 2022 Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, yapay zekanın kullanımında sorumlunun algoritmayı yazan mühendis mi yoksa kullanıcı mı olduğu konusunda sorumluluğun netleştirilmesi gerektiğini bildirdi.

18:49 Mısır'da 3 gıda ürününe daha geçici ihracat yasağı getirildi Mısır, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından ülkede bazı gıda ürünlerinde meydana gelen fiyat artışının önüne geçmek için yağ, mısır ve firik bulguru ihracatına da geçici olarak yasak getirdiğini duyurdu.

18:36 Moldovalılar korku içinde! Putin'in savaş oyununda bir sonraki domino taşı olmak istemiyorlar Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, Rus birliklerin liman kenti Odessa'ya saldırı planları ve şehrin teyakkuza geçmesi Moldovalılar arasındaki korkuyu artırdı. Rus birliklerin, Odessa'yı aldıktan sonra, Moldova'nın Rus ayrılıkçılar tarafından kuşatılan Transdinyester bölgesinden ülkeye giriş yapılabileceğinden endişe duyuluyor.

18:35 Bakan Muş: Ülkemize giriş yapan TIR'da 1 ton metamfetamin ele geçirildi TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize giriş yapan bir TIR'da 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdi" dedi.

16:21 Antalya Diplomasi Forumu 2022 - Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Büyüme İçin Yeşil Ekonomi Antalya Diplomasi Forumu 2022'de (AFD) düzenlenen "Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Büyüme İçin Yeşil Ekonomi" başlıklı panelde, çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir ekonomi projelerinin hayata geçirilmesi için karbon emisyonlarının azaltılması ve yeni projelerin geliştirilmesi ihtiyacına işaret edildi.

15:58 Antalya Diplomasi Forumu 2022 Antalya Diplomasi Forumu 2022'de (ADF), Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesinin (AfCFTA) Afrika ülkelerinin ekonomik kalkınmasına ve bağımsızlığına olumlu etkilerine ilişkin meseleler ele alındı.

15:12 ŞANLIURFA - İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu İstiklal Marşının okunması Kur'an-ı Kerim okunması Öğrencilerin şiir okuması Öğrencilerin gösterisi ŞANLIURFA - Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te, İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 101.

15:05 Kilis'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı Kilis'te, yerel marketler ve zincir marketlerde fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı.

14:36 BAKAN KİRİŞÇİ: KENDİ KENDİMİZE YETER HALE GELECEĞİZ TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 'Pandemi ile birlikte ve Ukrayna- Rusya savaşında gördük ki cebimizdeki teknoloji bizi doyurmuyor.

14:17 Oral: Stokçuluğa müsaade etmeyeceğiz Yalova'nın Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, fahiş fiyat artışının ve stokçuluğun önüne geçmek amacıyla ilçe genelinde marketlerde ve depolarında denetimler gerçekleştirdi.

14:15 Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 690 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

14:08 Bakan Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev ve Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Salam ile görüştü Bakan Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev ve Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Salam ile görüştü Bakan Soylu'dan, ADF'de ikili görüşmeler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Diplomasi Forumu'nda Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ve Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı...

13:34 Antalya Diplomasi Forumu 2022 Antalya Diplomasi Forumu 2022'de (AFD) düzenlenen "Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Büyüme İçin Yeşil Ekonomi" başlıklı panelde, çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir ekonomi projelerinin hayata geçirilmesi için karbon emisyonlarının azaltılması ve yeni projelerin geliştirilmesi ihtiyacına işaret edildi.

13:16 Antalya'da TÜBİTAK 29. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni düzenlendi TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, "TÜBİTAK, birçok alanda olduğu gibi gençlerimizin olimpiyat programlarını organize ederek tüm Türkiye'nin genç, dinamik ve üretken beyinlerini bu topraklarda küresele doğru taşımanın çabası içinde.

12:58 VALİ YILMAZ STOKÇULUĞA, FIRSATÇILIĞA İZİN VERMEYECEĞİZ OSMANİYE Valisi Erdinç Yılmaz, yağ stokçuluğu ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı, kentte faaliyet gösteren marketlerde denetim yaptı.

12:56 Çukurova Bölgesel Havalimanı yılın son çeyreğinde hizmete girecek Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın alt ve üstyapı işlerini üstlenen Kozuva Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, havalimanını bu yılın son çeyreğinde tamamlayıp hizmete almayı hedeflediklerini bildirdi.

12:53 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Ulusal Vergi Konseyi kuracağız" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Ulusal Vergi Konseyi kuracağız" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Maltepe Ekonomik Forum'unda konuştu Maltepe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Maltepe Ekonomik Forumu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı.

12:36 Ankara Kent Konseyi'nden 'Suya Saygı Buluşmaları' Ankara Kent Konseyi (AKK) tarafından küresel ölçekte su sorununun masaya yatırıldığı 'Suya Saygı Buluşmaları'nın üçüncüsü düzenlendi.

12:27 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 3YK formülü: Bu ülkeye 'yeni kadrolar', 'yeni kurallar', 'yeni kurumlar' lazım CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da; Maltepe Ekonomi Forumu'nda konuştu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, liyakata aykırı atamalarla yozlaşmanın arttığına dikkat çekti. Yeni kadrolar, yeni kurallar, yeni kurumlar" diyen Kılıçdaroğlu yeni bir vergi konseyi kurulacağını da söyledi.

12:18 Sultanhanı Kervansarayı'nın ziyaretçi sayısı artırılacak Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından İpek Yolu üzerinde, hem konaklama hem de ticaret yolunun güvenliğini sağlamak amacıyla 1229'da yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı, hazırlanan projelerle daha çok turist çekecek.

11:46 İstiklal Marşının kabulünün 101. yıldönümü Beypazarı'nda kutlandı Beypazarı ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşının kabulünün 101. Yılında Mehmet Akif Ersoy, düzenlenen etkinlikle anıldı.

11:40 'GÜNEY AFRİKA İLE YENİ TİCARET SÜRECİNİN BAŞLAMASINI BEKLİYORUZ' ANTALYA Diplomasi Forumu'na katılan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Güney Afrika İş Konseyi Başkanı Ebubekir Salim, "Güney Afrika ile yeni bir ticaret sürecinin başlamasını bekliyoruz" dedi.

11:26 E-Başla kitabının ikinci baskısı yapıldı İnternetin sunduğu fırsatlardan faydalanmak isteyenlere hitap eden ve 'E-Başla' sloganıyla girişimci adaylarına ve online ticaretini geliştirmek isteyenlere yön göstermesi hedeflenen E-Başla isimli kitabın ikinci baskısı yapıldı.

11:20 Tarihi "Adana bezi" kadınların elinde tekstil ürününe dönüşüyor Adana'da kooperatif aracılığıyla açılan kursa katılan kadınlar, tamamen pamuk içeren ipleri dokuyarak elde ettikleri geleneksel Adana bezinden tekstil ürünleri üretiyor.

11:18 'Güney Afrika ile yeni ticaret sürecinin başlamasını bekliyoruz' ANTALYA Diplomasi Forumu'na katılan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Güney Afrika İş Konseyi Başkanı Ebubekir Salim, "Güney Afrika ile yeni bir ticaret sürecinin başlamasını bekliyoruz" dedi.

11:03 'Çanakkale Ruhu' KTO'da canlandı Kayseri Ticaret Odası (KTO) 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında, '107. yılında Çanakkale Ruhu Fotoğraf Sergisi ve Konferansı' adlı programı düzenledi.

11:03 Bursa'da mikromekanik ve mikroelektronik mükemmeliyet merkezi kuruluyor Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Mikromekanik ve mikroelektronik mükemmeliyet merkezi kuruyoruz.

10:43 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Mart 2022 İş dünyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesine odaklandıDEİK/Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı Levent Sadık Ahmet: "Doğu Bloku'nda savaşın olduğu kritik bir dönemde bu görüşmenin gerçekleştirilmesi oldukça kıymetli.

10:31 Son dakika! Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazların imar planı değişiklikleri karara bağlandı Son dakika haberleri: Özelleştirme kapsamında bulunan bazı taşınmazların imar planı değişiklikleri onaylanırken bazı taşınmazların da özelleştirme kapsamına alınması kararlaştırıldı.

10:29 Ankara, dünyanın ilk "ekonomi ve iklim değişikliği" temalı fuarına hazırlanıyor Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin iklim değişikliği konusundaki düzenlemelere uyum sağlaması, süreçlere hazır hale gelmesi ve bilincin artırılması için gereken bütün adımları atma gayretinde olduklarını belirterek, "EKO İKLİM, dünyadaki ilk "ekonomi ve iklim...

10:28 Gürbulak Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu: 91 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi Gürbulak Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu: 91 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli görülen bir tırda yapılan kontrollerde 91 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

10:16 Ticaret Bakanlığı'ndan personel alımı: Açıktan atama yoluyla 524 kişi alınacak Ticaret Bakanlığı, 41 muayene memuru, 309 gümrük muhafaza memuru ve 174 büro personeli olmak üzere toplam 524 sözleşmeli personel alımı yapacak. Adaylar başvurularını 15-22 Mart tarihleri arasında gerçekleştirecek.

10:05 Ayvalık'ta Melih Çakırca güven tazeledi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın olağan genel kurul toplantısında Oda Başkanı Melih Çakırca güven tazeledi.

09:45 Van Büyükşehir Belediyesi zabıtası stokçulara karşı teyakkuzda Van Büyükşehir Belediyesi zabıtası stokçulara karşı teyakkuzda Van Büyükşehir Belediyesi, stokçuluk ve fahiş fiyatlarla etkin mücadele için denetimlerini sürdürüyor.

00:59 Son dakika politika: Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Afrika'nın güneyinde bakir alanlar var" Gelen son dakika haberlerine göre Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Afrika'nın güneyinde birçok bakir alanın olduğunu belirterek, "Afrika'nın özellikle kuzeyinde olmasa bile güneyinde çok ciddi alanda bakir alanlar var. Bu alandaki üretimle birlikte bunu ülke olarak yapabilecek, başarabilecek durumdayız" dedi.

00:59 Osmaniye'de sıvı yağ ve fahiş fiyat denetimi Osmaniye'de yağ stokçuluğu ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı marketlerde denetim yapıldı.

22:28 Azerbaycan ve İran Nahçıvan'a yeni yol yapımı için anlaştı Azerbaycan ile İran arasında, Azerbaycan'ın Doğu Zengezur Ekonomik Bölgesi ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında İran üzerinden yeni yolun yapımı konusunda anlaşma imzalandı.

20:44 AB'den Rusya'ya yeni ekonomik yaptırımlar Avrupa Birliği (AB), Rusya'yı en çok gözetilen ülke statüsünden çıkarmaya, uluslararası finans kuruluşlarındaki üyeliğini askıya almaya, ülkeye lüks mal ihracatını durdurmaya, demir-çelik sektöründen ithalatı engellemeye, enerji sektörüne yatırımları yasaklamaya ve bazı yetkililere...

19:50 Antalya Diplomasi Forumu 2022 Antalya Diplomasi Forumu'nda düzenlenen "Düzensiz göçü ele almak: Bütüncül bir yaklaşım" başlıklı panelde, düzensiz göç meselesinin çok boyutluluğuna işaret edilerek, konunun tüm ülkelerin iş birliği ve eş güdümünde ele alınması gerektiği belirtildi.

19:41 Şanlıurfa'da zincir market ve yerel marketlere ceza yağdı Şanlıurfa'da zincir market ve yerel marketlere ceza yağdıŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesinde market reyonlarında eksikleri fark eden ekipler, zincir marketlerin depolarında stoklanan operasyon düzenledi.

19:39 Kanada Abramovich'e yaptırım uyguladı, 32 Rus firmasıyla ticareti yasakladı Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Rus oligark Roman Abramovich de dahil olmak üzere beş Rusya vatandaşına yaptırım uyguladıklarını ve 32 Rus şirketi ile devlet kuruluşunun Kanada'dan savunma ekipmanı veya malzemesi almasının engellendiğini söyledi.

19:18 Biden, Rusya ile normal ticari ilişkileri askıya alacaklarını duyurdu ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya ile ticari ilişkileri askıya aldıklarını ve bu ülkeden deniz ürünleri, alkol, pırlanta dahil başlıca ürünlerin ithalatını durdurduklarını açıkladı.

18:58 Güney Afrika, Mozambik'le iş birliğini geliştirmek istiyor Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, zengin doğal gaz rezervlerine sahip Mozambik'le enerji başta olmak üzere iş birliğini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

18:54 Bakan Kirişci: "Afrika'nın güneyinde bakir alanlar var" Bakan Kirişci: "Afrika'nın güneyinde bakir alanlar var" "Yarın, bugünden çok daha güzel olacak, üreticiler emtia fiyatlarını endişe etmesin" Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Adana İl Başkanlığını ziyaret etti Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr.

18:44 Biden, Rusya ile normal ticari ilişkilerini askıya alacaklarını duyurdu ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya ile ticari ilişkilerini askıya aldıklarını ve bu ülkeden deniz ürünleri, alkol, pırlanta dahil başlıca ürünlerin ithalatını durdurduklarını açıkladı.

18:16 Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, MHP İl Başkanlığını ziyaret etti Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Biz üreterek değerliyiz, tüketerek değil. Önce üreteceğiz, ondan sonra biz de tüketeceğiz.

17:46 İstanbul'da haksız fiyat artışıyla stokçuluğa karşı denetim yapıldı Haksız fiyat artışları ve stokçuluğa karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul Valiliğinin koordinasyonunda il genelinde denetimler gerçekleştirildi.

17:28 Osmaniye'de sıvı yağ ve fahiş fiyat denetimi Osmaniye'de sıvı yağ ve fahiş fiyat denetimi Osmaniye'de yağ stokçuluğu ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı kentte faaliyet gösteren marketlerde sıvı yağ denetimi yapıldı.

17:11 Osmaniye Ticaret Borsası Osmaniye Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 3,40 liradan satıldı.

17:09 Antalya Diplomasi Forumu 2022 Antalya Diplomasi Forumu'nda düzenlenen "Pandemi Sonrası Toparlanma, Geçim ve Yerellik" başlıklı panelde, Kovid-19 salgınını geride bırakma yolunda ilerleyen dünyada, yeniden canlanmaya giden yolun yerel düzeyde ilerlediği vurgulandı.

17:03 Adana Ticaret Borsası Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 10 liradan satıldı.

17:03 KMÜ'de elektrikli araç projesi kapanış toplantısı yapıldı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) "Karaman İlinde Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin Elektrikli Araç Test, Tamir ve Bakım Becerilerinin Geliştirilmesi" projesi kapanış toplantısı düzenlendi.

16:46 Sungurlu'da fırıncılar ekmeğe 50 kuruş zam yaptı Çorum'un Sungurlu ilçesinde, maliyetlerinin artışını gerekçe gösteren fırıncıların ekmek fiyatına 50 kuruş zam yapmasıyla birlikte bugünden itibaren 200 gram ekmek, 3 TL'den satılmaya başlandı.

16:37 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumda Siverek il olacak Diyarbakır ziyaretinin ardından Urfa'nın Siverek ilçesine giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Üye Katılım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Sivereklilerin il olma talebini bildiğini söyleyen CHP lideri, "Bir tarafa not edin. 'Kılıçdaroğlu söz verdi' deyin, 'İktidar olduğunda Siverek il olacak' deyin" ifadelerini kullandı.

16:07 Rusya'nın dış ticaret fazlası ocak ayında yüzde 123 arttı Rusya'nın dış ticaret fazlası, yılın ilk ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 123 artarak 22,5 milyar dolara çıktı.

16:00 Atakum'da marketlerde stok denetimi Stokçuluğun önüne geçmek için yoğun mesai harcayan Atakum Belediyesi Zabıta ekipleri, kent genelindeki marketlerin raflarında ve depolarında sıvı yağ denetimi gerçekleştirdi.

15:58 Ceviz üretim alanlarını 2 katına çıkaracak projede fidan dağıtımları tamamlandı Denizli'de 48 bin 246 dekar olan ceviz alanını uzun vadede 100 bin dekar alana ulaştırmak, cevizde dışa bağımlılığı azaltmak ve alt gelir gurubunda olan köylülerin gelirini artırarak köyden kente göçü azaltmak amacıyla 2017 yılında başlatılan ceviz fidanı dağıtımları tamamlandı.

15:54 GTB başkanları İstiklal Marşının TBMM'de kabulünün 101'inci yıl dönümünü kutladı Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilişinin 101. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15:53 Son dakika haber... Süpürge imalathanesinde silahlı kavga... Husumetlisini silahla vuran şüpheli kayıplara karıştı Son dakika habere göre Süpürge imalathanesinde silahlı kavga... Husumetlisini silahla vuran şüpheli kayıplara karıştıSAKARYA Sakarya Ticaret Borsası içerisinde bulunan süpürge imalathanesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

15:28 DTO Başkanı Uğur Erdoğan, STK'ları kabul etti Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, üye ziyaretlerini kesintisiz sürdürürken, kamu kuruluşlarının temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının da yetkilileri ile görüşüp, istişarelerde bulunuyor.

14:54 CHP'Lİ ÖZTRAK: SAVAŞIN BİZE 35-40 MİLYAR DOLAR MALİYETİ OLACAK CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Rusya-Ukrayna savaşına Türkiye'nin hazırlıksız yakalandığını belirterek, "Bize doğrudan ticaret ve turizm yoluyla maliyeti var. Baktığımız zaman Rusya; en çok turist gönderen birinci, Ukrayna üçüncü ülke.

14:47 Nepal Dışişleri Bakanı Narayan Khadka, KONYSİAD'ın konuğu oldu Açıklaması Nepal Dışişleri Bakanı Narayan Khadka, Türkiye ile yıllık 400 milyon dolar civarında olan ticaret hacimlerini artırmak için Türkiye'de konsolosluklar açacaklarını bildirdi.

14:39 Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Kargu, Kato Dağı'nda nöbette STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Kato Dağı'nda, Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Kargu'nun Mehmetçik tarafından kullanıldığı görüntüleri paylaştı.

14:33 AK PARTİ'Lİ YAZICI: TÜRKİYE, SAVAŞIN FAZLA UZAMADAN BİTMESİNE VESİLE OLACAK AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 'Türkiye, Cumhurbaşkanımızın davranış biçimi ile sergilediği liderlikle inşallah bu savaşın fazla uzamadan bitmesine önemli vesile olacak diye düşünüyorum" dedi.