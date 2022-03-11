Son Dakika Ticaret Haberleri

- 14:38 Son dakika haber | Çin Başbakanı Li Keqiang: "Krizin barışçıl çözümüne yardımcı olan tüm çabalar desteklenmeli"
Edinilen son dakika haberine göre Çin Başbakanı Li Jeiqiang, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları ile ilgili, "Krizin barışçıl çözümüne yardımcı olan tüm çabalar desteklenmeli" dedi.
- 14:24 Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 689 lira 70 kuruş olarak belirlendi.
- 14:11 DTO Başkanı Uğur Erdoğan, STK'ların temsilcilerini ağırladı
Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, sivil toplum kuruluşları ile üyelerinin görüş ve önerilerini dinlemeye devam ediyor.
- 14:06 Özcan: "Muhtarlar, devlet ile millet arasındaki en önemli köprüdür"
Malatya Muhtarlar Dernek Başkanı Şahin Demirci ve yönetim kurulu üyeleri Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan'ı ziyaret etti.
- 13:59 Son dakika haberi! Vatikan Büyükelçisi Göktaş, İtalyan gazetesine Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi Açıklaması
Edinilen son dakika haberine göre Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından iki ülke arasında ilk üst düzeyli temasın Antalya'da gerçekleşmesinin olumlu bir gelişme olduğunu ve bu buluşmanın bir başlangıca işaret ettiğini bildirdi.
- 13:15 Mardin Valisi Mahmut Demirtaş "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimine katıldı Açıklaması
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, katıldığı marketlere yönelik denetimde, "Türkiye bir bolluk merkezi. Bu konuda vatandaşlarımızın tedirgin olmasına hiç gerek yok." dedi.
- 13:15 Fatih Erbakan, iktidara gelmeleri durumunda yapacakları ilk işi açıkladı
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, iktidara gelmeleri durumunda ilk icraatlarının işçi, memur, emekli maaşlarına yüzde 100 maaş zammı yapmak olduğunu söyledi.
- 13:12 Antalya Diplomasi Forumu 2022 - "Gıda Güvenliği ve Tarımın Dönüşümü" konulu panel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında "Gıda Güvenliği ve Tarımın Dönüşümü" konulu panel düzenlendi.
- 12:47 Şehir ulaşım ana planlarında enerji verimliliğine öncelik verilecek
Ulaşımda enerji verimliliğini artırmak amacıyla şehir ulaşım ana planlarının, "enerji verimliliği öncelikli" olması sağlanacak.
- 11:21 Kırklareli'nde finansal okuryazarlık eğitimi verilecek
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) İstasyon Kırklareli Bölgesel Topluluk Merkezi tarafından finansal okuryazarlık eğitimi verilecek.
- 11:14 Gürbulak'ta "dünyanın en tehlikeli uyuşturucuları"ndan metamfetamine geçit verilmiyor
Gürbulak Sınır Kapısı'na gelen bir tırda 1 ton 18 kilogram metamfetamin ele geçiren gümrük muhafaza memurları, dünyanın birçok ülkesinde en tehlikeli narkotik maddeler arasında gösterilen sentetik uyarıcılardan metamfetaminin kaçakçılığına geçit vermiyor.
- 11:04 Singapur Büyükelçisi Tow: "Türkiye-Singapur ilişkileri sorunsuz"
Singapur Büyükelçisi Tow: "Türkiye-Singapur ilişkileri sorunsuz" "Otobüslerde yiyecek-içecek servisi yapan görevlilerin olmasına şaşırmıştım" "Özellikle tantuni yemekten keyif alıyorum ayrıca ülkenize has dondurmanızı da çok severek yiyorum" Singapur'un Ankara Büyükelçisi Jonathan...
- 11:01 İzmir-Selanik, "Smyrna" gemisi ile yakınlaşacak
İzmir ile Selanik arasında planlanan Ropax (araç ve yolcu taşıyan gemi) seferleriyle karşılıklı ticaret, turizm ve çevre alanlarında kazanç hedefleniyor.
- 10:45 Türkiye'den ABD'ye ticari diplomasi atağı
Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda, ABD'de Ticari Diplomasi Etkinlikleri düzenlenecek.
- 10:35 Gümrük Muhafaza ekiplerinden, İstanbul Havalimanı'nda üç uyuşturucu operasyonu
Gümrük Muhafaza ekiplerinden, İstanbul Havalimanı'nda üç uyuşturucu operasyonuANKARA Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda, şüpheli görülen kargo gönderileri içerisinde halıya ve tekstil ürünlerine emdirilmiş...
- 09:32 FATİH ERBAKAN BURSA'DA
YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin 2'nci Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Bursa'ya geldi.
- 08:43 Genç girişimciler ticari iş birliklerini arttırdı
Kocaeli Genç Girişimciler İcra Kurulu üyeleri, ticari iş birliklerini artırmak amacıyla Körfez Ticaret Odası'nda (KTO) düzenlenen programda bir araya geldi.
- 08:16 Ticaret Bakanlığı şubatta 645 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
Dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 645 firma için izin belgesi düzenlendi.
- 01:56 Antalya Diplomasi Forumu 2022
Sierra Leone Dışişleri Bakanı David Francis, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) hiçbir Afrika ülkesinin temsil edilmemesinin "tarihi bir adaletsizlik" olduğunu bildirdi.
- 01:06 Yücel ailesinin mutlu günü
Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel'in oğlu Mustafa Yücel, Sena Gömeçlioğlu ile hayatını birleştirdi.
- Dün Dün 21:43 Son dakika haberleri! Ticaret Bakanlığı'ndan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ele geçirilen 1 ton 18 kilogram sıvı metamfetamine ilişkin açıklama
Gelen son dakika haberine göre Ticaret Bakanlığı'ndan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ele geçirilen 1 ton 18 kilogram sıvı metamfetamine ilişkin açıklama Ticaret Bakanlığı, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ele geçirelen 1 ton 18 kilogram sıvı metamfetaminin tek seferde ele geçirilen en büyük miktarlı sıvı metamfetamin olarak...
- Dün Dün 21:42 İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, ADF'DE
Bakan Süleyman Soylu, Antalya Diplomasi Forumu'nda ikili görüşmeler yaptı.
- Dün Dün 20:12 Lübnan, buğday ve tahıl depolamak için Türk limanlarını kullanmayı düşünüyor
Beyrut Limanında 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamada tahıl silolarının kullanılamaz hale gelmesinin ardından Lübnan hükümeti buğday ve tahıl depolamak için Türk limanlarını kullanma seçeneğini gündeme aldı.
- Dün Dün 19:34 Bodrum'da bu defa 'ot festivali' düzenlendi
- Bodrum'da bu defa 'ot festivali' düzenlendi Binlerce kişi 'Acı ot festivali'nde bir araya geldi Bodrum'da bu yıl 4'üncü kez düzenlenen Acı Ot Festivali, renkli görüntülerle başladı.
- Dün Dün 19:32 Son dakika gündem: Gürbulak'ta 1 tonu aşkın metamfetamin ele geçirilmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber: Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 1 ton 18 kilogram metamfetamin ele geçirilmesiyle ilgili olarak tır sürücüsü gözaltına alındı.
- Dün Dün 19:15 Antalya Diplomasi Forumu 2022
Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2022'de "Yeniden Asya: Kalıcı Bir Ekonomik Büyüme İçin" yuvarlak masa toplantısı yapıldı.
- Dün Dün 18:59 Antalya Diplomasi Forumu 2022
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, yapay zekanın kullanımında sorumlunun algoritmayı yazan mühendis mi yoksa kullanıcı mı olduğu konusunda sorumluluğun netleştirilmesi gerektiğini bildirdi.
- Dün Dün 18:49 Mısır'da 3 gıda ürününe daha geçici ihracat yasağı getirildi
Mısır, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından ülkede bazı gıda ürünlerinde meydana gelen fiyat artışının önüne geçmek için yağ, mısır ve firik bulguru ihracatına da geçici olarak yasak getirdiğini duyurdu.
- Dün Dün 18:36 Moldovalılar korku içinde! Putin'in savaş oyununda bir sonraki domino taşı olmak istemiyorlar
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, Rus birliklerin liman kenti Odessa'ya saldırı planları ve şehrin teyakkuza geçmesi Moldovalılar arasındaki korkuyu artırdı. Rus birliklerin, Odessa'yı aldıktan sonra, Moldova'nın Rus ayrılıkçılar tarafından kuşatılan Transdinyester bölgesinden ülkeye giriş yapılabileceğinden endişe duyuluyor.
- Dün Dün 18:35 Bakan Muş: Ülkemize giriş yapan TIR'da 1 ton metamfetamin ele geçirildi
TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize giriş yapan bir TIR'da 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdi" dedi.
- Dün Dün 16:21 Antalya Diplomasi Forumu 2022 - Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Büyüme İçin Yeşil Ekonomi
Antalya Diplomasi Forumu 2022'de (AFD) düzenlenen "Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Büyüme İçin Yeşil Ekonomi" başlıklı panelde, çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir ekonomi projelerinin hayata geçirilmesi için karbon emisyonlarının azaltılması ve yeni projelerin geliştirilmesi ihtiyacına işaret edildi.
- Dün Dün 15:58 Antalya Diplomasi Forumu 2022
Antalya Diplomasi Forumu 2022'de (ADF), Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesinin (AfCFTA) Afrika ülkelerinin ekonomik kalkınmasına ve bağımsızlığına olumlu etkilerine ilişkin meseleler ele alındı.
- Dün Dün 15:12 ŞANLIURFA - İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu İstiklal Marşının okunması Kur'an-ı Kerim okunması Öğrencilerin şiir okuması Öğrencilerin gösterisi ŞANLIURFA - Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te, İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 101.
- Dün Dün 15:11 Bakan Soylu, Antalya Diplomasi Forumu'nda
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Diplomasi Forumu'nda ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
- Dün Dün 15:05 Kilis'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı
Kilis'te, yerel marketler ve zincir marketlerde fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı.
- Dün Dün 15:02 Son dakika haber | Bakan Dönmez: "Ukrayna krizi enerji anlamında bizi şu anda etkilemez"
Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ukrayna krizi enerji anlamında bizi şu anda etkilemez" dedi.
- Dün Dün 14:36 BAKAN KİRİŞÇİ: KENDİ KENDİMİZE YETER HALE GELECEĞİZ
TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 'Pandemi ile birlikte ve Ukrayna- Rusya savaşında gördük ki cebimizdeki teknoloji bizi doyurmuyor.
- Dün Dün 14:17 Oral: Stokçuluğa müsaade etmeyeceğiz
Yalova'nın Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, fahiş fiyat artışının ve stokçuluğun önüne geçmek amacıyla ilçe genelinde marketlerde ve depolarında denetimler gerçekleştirdi.
- Dün Dün 14:15 Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 690 lira 4 kuruş olarak belirlendi.
- Dün Dün 14:12 Bakan Soylu, Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam ile görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam ile görüştü.
- Dün Dün 14:08 Bakan Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev ve Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Salam ile görüştü
Bakan Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev ve Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Salam ile görüştü Bakan Soylu'dan, ADF'de ikili görüşmeler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Diplomasi Forumu'nda Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ve Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı...
- Dün Dün 13:34 Antalya Diplomasi Forumu 2022
Antalya Diplomasi Forumu 2022'de (AFD) düzenlenen "Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Büyüme İçin Yeşil Ekonomi" başlıklı panelde, çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir ekonomi projelerinin hayata geçirilmesi için karbon emisyonlarının azaltılması ve yeni projelerin geliştirilmesi ihtiyacına işaret edildi.
- Dün Dün 13:16 Antalya'da TÜBİTAK 29. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni düzenlendi
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, "TÜBİTAK, birçok alanda olduğu gibi gençlerimizin olimpiyat programlarını organize ederek tüm Türkiye'nin genç, dinamik ve üretken beyinlerini bu topraklarda küresele doğru taşımanın çabası içinde.
- Dün Dün 12:58 VALİ YILMAZ STOKÇULUĞA, FIRSATÇILIĞA İZİN VERMEYECEĞİZ
OSMANİYE Valisi Erdinç Yılmaz, yağ stokçuluğu ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı, kentte faaliyet gösteren marketlerde denetim yaptı.
- Dün Dün 12:56 Çukurova Bölgesel Havalimanı yılın son çeyreğinde hizmete girecek
Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın alt ve üstyapı işlerini üstlenen Kozuva Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, havalimanını bu yılın son çeyreğinde tamamlayıp hizmete almayı hedeflediklerini bildirdi.
- Dün Dün 12:53 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Ulusal Vergi Konseyi kuracağız"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Ulusal Vergi Konseyi kuracağız" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Maltepe Ekonomik Forum'unda konuştu Maltepe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Maltepe Ekonomik Forumu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı.
- Dün Dün 12:36 Ankara Kent Konseyi'nden 'Suya Saygı Buluşmaları'
Ankara Kent Konseyi (AKK) tarafından küresel ölçekte su sorununun masaya yatırıldığı 'Suya Saygı Buluşmaları'nın üçüncüsü düzenlendi.
- Dün Dün 12:27 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 3YK formülü: Bu ülkeye 'yeni kadrolar', 'yeni kurallar', 'yeni kurumlar' lazım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da; Maltepe Ekonomi Forumu'nda konuştu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, liyakata aykırı atamalarla yozlaşmanın arttığına dikkat çekti. Yeni kadrolar, yeni kurallar, yeni kurumlar" diyen Kılıçdaroğlu yeni bir vergi konseyi kurulacağını da söyledi.
- Dün Dün 12:18 Sultanhanı Kervansarayı'nın ziyaretçi sayısı artırılacak
Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından İpek Yolu üzerinde, hem konaklama hem de ticaret yolunun güvenliğini sağlamak amacıyla 1229'da yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı, hazırlanan projelerle daha çok turist çekecek.
- Dün Dün 11:46 İstiklal Marşının kabulünün 101. yıldönümü Beypazarı'nda kutlandı
Beypazarı ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşının kabulünün 101. Yılında Mehmet Akif Ersoy, düzenlenen etkinlikle anıldı.
- Dün Dün 11:40 'GÜNEY AFRİKA İLE YENİ TİCARET SÜRECİNİN BAŞLAMASINI BEKLİYORUZ'
ANTALYA Diplomasi Forumu'na katılan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Güney Afrika İş Konseyi Başkanı Ebubekir Salim, "Güney Afrika ile yeni bir ticaret sürecinin başlamasını bekliyoruz" dedi.
- Dün Dün 11:26 E-Başla kitabının ikinci baskısı yapıldı
İnternetin sunduğu fırsatlardan faydalanmak isteyenlere hitap eden ve 'E-Başla' sloganıyla girişimci adaylarına ve online ticaretini geliştirmek isteyenlere yön göstermesi hedeflenen E-Başla isimli kitabın ikinci baskısı yapıldı.
- Dün Dün 11:20 Tarihi "Adana bezi" kadınların elinde tekstil ürününe dönüşüyor
Adana'da kooperatif aracılığıyla açılan kursa katılan kadınlar, tamamen pamuk içeren ipleri dokuyarak elde ettikleri geleneksel Adana bezinden tekstil ürünleri üretiyor.
- Dün Dün 11:18 'Güney Afrika ile yeni ticaret sürecinin başlamasını bekliyoruz'
ANTALYA Diplomasi Forumu'na katılan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Güney Afrika İş Konseyi Başkanı Ebubekir Salim, "Güney Afrika ile yeni bir ticaret sürecinin başlamasını bekliyoruz" dedi.
- Dün Dün 11:03 'Çanakkale Ruhu' KTO'da canlandı
Kayseri Ticaret Odası (KTO) 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında, '107. yılında Çanakkale Ruhu Fotoğraf Sergisi ve Konferansı' adlı programı düzenledi.
- Dün Dün 11:03 Bursa'da mikromekanik ve mikroelektronik mükemmeliyet merkezi kuruluyor
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Mikromekanik ve mikroelektronik mükemmeliyet merkezi kuruyoruz.
- Dün Dün 10:43 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Mart 2022
İş dünyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesine odaklandıDEİK/Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı Levent Sadık Ahmet: "Doğu Bloku'nda savaşın olduğu kritik bir dönemde bu görüşmenin gerçekleştirilmesi oldukça kıymetli.
- Dün Dün 10:31 Son dakika! Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazların imar planı değişiklikleri karara bağlandı
Son dakika haberleri: Özelleştirme kapsamında bulunan bazı taşınmazların imar planı değişiklikleri onaylanırken bazı taşınmazların da özelleştirme kapsamına alınması kararlaştırıldı.
- Dün Dün 10:29 Ankara, dünyanın ilk "ekonomi ve iklim değişikliği" temalı fuarına hazırlanıyor
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin iklim değişikliği konusundaki düzenlemelere uyum sağlaması, süreçlere hazır hale gelmesi ve bilincin artırılması için gereken bütün adımları atma gayretinde olduklarını belirterek, "EKO İKLİM, dünyadaki ilk "ekonomi ve iklim...
- Dün Dün 10:28 Gürbulak Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu: 91 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu: 91 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli görülen bir tırda yapılan kontrollerde 91 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
- Dün Dün 10:16 Ticaret Bakanlığı'ndan personel alımı: Açıktan atama yoluyla 524 kişi alınacak
Ticaret Bakanlığı, 41 muayene memuru, 309 gümrük muhafaza memuru ve 174 büro personeli olmak üzere toplam 524 sözleşmeli personel alımı yapacak. Adaylar başvurularını 15-22 Mart tarihleri arasında gerçekleştirecek.
- Dün Dün 10:05 Ayvalık'ta Melih Çakırca güven tazeledi
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın olağan genel kurul toplantısında Oda Başkanı Melih Çakırca güven tazeledi.
- Dün Dün 09:45 Van Büyükşehir Belediyesi zabıtası stokçulara karşı teyakkuzda
Van Büyükşehir Belediyesi zabıtası stokçulara karşı teyakkuzda Van Büyükşehir Belediyesi, stokçuluk ve fahiş fiyatlarla etkin mücadele için denetimlerini sürdürüyor.
- Dün Dün 00:59 Son dakika politika: Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Afrika'nın güneyinde bakir alanlar var"
Gelen son dakika haberlerine göre Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Afrika'nın güneyinde birçok bakir alanın olduğunu belirterek, "Afrika'nın özellikle kuzeyinde olmasa bile güneyinde çok ciddi alanda bakir alanlar var. Bu alandaki üretimle birlikte bunu ülke olarak yapabilecek, başarabilecek durumdayız" dedi.
- Dün Dün 00:59 Osmaniye'de sıvı yağ ve fahiş fiyat denetimi
Osmaniye'de yağ stokçuluğu ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı marketlerde denetim yapıldı.
- 11.03.2022 11 Mar 22:28 Azerbaycan ve İran Nahçıvan'a yeni yol yapımı için anlaştı
Azerbaycan ile İran arasında, Azerbaycan'ın Doğu Zengezur Ekonomik Bölgesi ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında İran üzerinden yeni yolun yapımı konusunda anlaşma imzalandı.
- 11.03.2022 11 Mar 21:43 ABD Ticaret Bakanlığından, lüks malların Rusya ve Belarus'a ihracatına kısıtlama
ABD Ticaret Bakanlığı, lüks malların Rusya ve Belarus'a ihracatına kısıtlama getirildiğini duyurdu.
- 11.03.2022 11 Mar 20:54 G7 ülkeleri Rusya'yı ticarette "en çok kayrılan ülke" statüsünden çıkaracak
G7 ülkeleri, Rusya'yı ticarette "en çok kayrılan ülke" statüsünden çıkaracaklarını duyurdu.
- 11.03.2022 11 Mar 20:44 AB'den Rusya'ya yeni ekonomik yaptırımlar
Avrupa Birliği (AB), Rusya'yı en çok gözetilen ülke statüsünden çıkarmaya, uluslararası finans kuruluşlarındaki üyeliğini askıya almaya, ülkeye lüks mal ihracatını durdurmaya, demir-çelik sektöründen ithalatı engellemeye, enerji sektörüne yatırımları yasaklamaya ve bazı yetkililere...
- 11.03.2022 11 Mar 20:35 ABD Başkanı Joe Biden, ABD ve müttefik ülkelerin Rusya'nın ticaret statüsünü iptal edeceğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, ABD ve müttefik ülkelerin Rusya'nın ticaret statüsünü iptal edeceğini söyledi.
- 11.03.2022 11 Mar 20:28 ABD Başkanı Joe Biden, ABD ve müttefik ülkelerin Rusya'nın ticaret statüsünü iptal edeceğini söyledi
ABD Başkanı Joe Biden, ABD ve müttefik ülkelerin Rusya'nın ticaret statüsünü iptal edeceğini söyledi.
- 11.03.2022 11 Mar 19:50 Antalya Diplomasi Forumu 2022
Antalya Diplomasi Forumu'nda düzenlenen "Düzensiz göçü ele almak: Bütüncül bir yaklaşım" başlıklı panelde, düzensiz göç meselesinin çok boyutluluğuna işaret edilerek, konunun tüm ülkelerin iş birliği ve eş güdümünde ele alınması gerektiği belirtildi.
- 11.03.2022 11 Mar 19:41 Şanlıurfa'da zincir market ve yerel marketlere ceza yağdı
Şanlıurfa'da zincir market ve yerel marketlere ceza yağdıŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesinde market reyonlarında eksikleri fark eden ekipler, zincir marketlerin depolarında stoklanan operasyon düzenledi.
- 11.03.2022 11 Mar 19:39 Kanada Abramovich'e yaptırım uyguladı, 32 Rus firmasıyla ticareti yasakladı
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Rus oligark Roman Abramovich de dahil olmak üzere beş Rusya vatandaşına yaptırım uyguladıklarını ve 32 Rus şirketi ile devlet kuruluşunun Kanada'dan savunma ekipmanı veya malzemesi almasının engellendiğini söyledi.
- 11.03.2022 11 Mar 19:18 Biden, Rusya ile normal ticari ilişkileri askıya alacaklarını duyurdu
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya ile ticari ilişkileri askıya aldıklarını ve bu ülkeden deniz ürünleri, alkol, pırlanta dahil başlıca ürünlerin ithalatını durdurduklarını açıkladı.
- 11.03.2022 11 Mar 19:11 Uşak'ta yöresel ürünler ve kadın emeği "Özmarket" ile değerlenecek
Uşak'ta üretilen gıda ürünleri ile kadın emeğiyle üretilen ürünlerin satışının yapılacağı Özmarket'in açılışı yapıldı.
- 11.03.2022 11 Mar 18:58 Güney Afrika, Mozambik'le iş birliğini geliştirmek istiyor
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, zengin doğal gaz rezervlerine sahip Mozambik'le enerji başta olmak üzere iş birliğini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
- 11.03.2022 11 Mar 18:54 Bakan Kirişci: "Afrika'nın güneyinde bakir alanlar var"
Bakan Kirişci: "Afrika'nın güneyinde bakir alanlar var" "Yarın, bugünden çok daha güzel olacak, üreticiler emtia fiyatlarını endişe etmesin" Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Adana İl Başkanlığını ziyaret etti Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr.
- 11.03.2022 11 Mar 18:44 Biden, Rusya ile normal ticari ilişkilerini askıya alacaklarını duyurdu
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya ile ticari ilişkilerini askıya aldıklarını ve bu ülkeden deniz ürünleri, alkol, pırlanta dahil başlıca ürünlerin ithalatını durdurduklarını açıkladı.
- 11.03.2022 11 Mar 18:16 Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, MHP İl Başkanlığını ziyaret etti
Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Biz üreterek değerliyiz, tüketerek değil. Önce üreteceğiz, ondan sonra biz de tüketeceğiz.
- 11.03.2022 11 Mar 17:46 İstanbul'da haksız fiyat artışıyla stokçuluğa karşı denetim yapıldı
Haksız fiyat artışları ve stokçuluğa karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul Valiliğinin koordinasyonunda il genelinde denetimler gerçekleştirildi.
- 11.03.2022 11 Mar 17:28 Osmaniye'de sıvı yağ ve fahiş fiyat denetimi
Osmaniye'de sıvı yağ ve fahiş fiyat denetimi Osmaniye'de yağ stokçuluğu ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı kentte faaliyet gösteren marketlerde sıvı yağ denetimi yapıldı.
- 11.03.2022 11 Mar 17:11 Osmaniye Ticaret Borsası
Osmaniye Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 3,40 liradan satıldı.
- 11.03.2022 11 Mar 17:09 Antalya Diplomasi Forumu 2022
Antalya Diplomasi Forumu'nda düzenlenen "Pandemi Sonrası Toparlanma, Geçim ve Yerellik" başlıklı panelde, Kovid-19 salgınını geride bırakma yolunda ilerleyen dünyada, yeniden canlanmaya giden yolun yerel düzeyde ilerlediği vurgulandı.
- 11.03.2022 11 Mar 17:03 Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 10 liradan satıldı.
- 11.03.2022 11 Mar 17:03 KMÜ'de elektrikli araç projesi kapanış toplantısı yapıldı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) "Karaman İlinde Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin Elektrikli Araç Test, Tamir ve Bakım Becerilerinin Geliştirilmesi" projesi kapanış toplantısı düzenlendi.
- 11.03.2022 11 Mar 16:46 Sungurlu'da fırıncılar ekmeğe 50 kuruş zam yaptı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, maliyetlerinin artışını gerekçe gösteren fırıncıların ekmek fiyatına 50 kuruş zam yapmasıyla birlikte bugünden itibaren 200 gram ekmek, 3 TL'den satılmaya başlandı.
- 11.03.2022 11 Mar 16:37 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumda Siverek il olacak
Diyarbakır ziyaretinin ardından Urfa'nın Siverek ilçesine giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Üye Katılım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Sivereklilerin il olma talebini bildiğini söyleyen CHP lideri, "Bir tarafa not edin. 'Kılıçdaroğlu söz verdi' deyin, 'İktidar olduğunda Siverek il olacak' deyin" ifadelerini kullandı.
- 11.03.2022 11 Mar 16:07 Rusya'nın dış ticaret fazlası ocak ayında yüzde 123 arttı
Rusya'nın dış ticaret fazlası, yılın ilk ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 123 artarak 22,5 milyar dolara çıktı.
- 11.03.2022 11 Mar 16:00 Atakum'da marketlerde stok denetimi
Stokçuluğun önüne geçmek için yoğun mesai harcayan Atakum Belediyesi Zabıta ekipleri, kent genelindeki marketlerin raflarında ve depolarında sıvı yağ denetimi gerçekleştirdi.
- 11.03.2022 11 Mar 15:58 Ceviz üretim alanlarını 2 katına çıkaracak projede fidan dağıtımları tamamlandı
Denizli'de 48 bin 246 dekar olan ceviz alanını uzun vadede 100 bin dekar alana ulaştırmak, cevizde dışa bağımlılığı azaltmak ve alt gelir gurubunda olan köylülerin gelirini artırarak köyden kente göçü azaltmak amacıyla 2017 yılında başlatılan ceviz fidanı dağıtımları tamamlandı.
- 11.03.2022 11 Mar 15:54 GTB başkanları İstiklal Marşının TBMM'de kabulünün 101'inci yıl dönümünü kutladı
Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilişinin 101. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
- 11.03.2022 11 Mar 15:53 Son dakika haber... Süpürge imalathanesinde silahlı kavga... Husumetlisini silahla vuran şüpheli kayıplara karıştı
Son dakika habere göre Süpürge imalathanesinde silahlı kavga... Husumetlisini silahla vuran şüpheli kayıplara karıştıSAKARYA Sakarya Ticaret Borsası içerisinde bulunan süpürge imalathanesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
- 11.03.2022 11 Mar 15:28 DTO Başkanı Uğur Erdoğan, STK'ları kabul etti
Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, üye ziyaretlerini kesintisiz sürdürürken, kamu kuruluşlarının temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının da yetkilileri ile görüşüp, istişarelerde bulunuyor.
- 11.03.2022 11 Mar 15:08 Viyana'daki nükleer görüşmelere "Rusya'nın müzakere dışı talepleri" nedeniyle ara verildi
Avusturya'nın başkenti Viyana'da sona gelindiği bildirilen İran nükleer görüşmelerine, "Rusya'nın müzakere dışı talepleri nedeniyle" ara verildiği bildirildi.
- 11.03.2022 11 Mar 14:54 CHP'Lİ ÖZTRAK: SAVAŞIN BİZE 35-40 MİLYAR DOLAR MALİYETİ OLACAK
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Rusya-Ukrayna savaşına Türkiye'nin hazırlıksız yakalandığını belirterek, "Bize doğrudan ticaret ve turizm yoluyla maliyeti var. Baktığımız zaman Rusya; en çok turist gönderen birinci, Ukrayna üçüncü ülke.
- 11.03.2022 11 Mar 14:47 Nepal Dışişleri Bakanı Narayan Khadka, KONYSİAD'ın konuğu oldu Açıklaması
Nepal Dışişleri Bakanı Narayan Khadka, Türkiye ile yıllık 400 milyon dolar civarında olan ticaret hacimlerini artırmak için Türkiye'de konsolosluklar açacaklarını bildirdi.
- 11.03.2022 11 Mar 14:39 Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Kargu, Kato Dağı'nda nöbette
STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Kato Dağı'nda, Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Kargu'nun Mehmetçik tarafından kullanıldığı görüntüleri paylaştı.
- 11.03.2022 11 Mar 14:33 AK PARTİ'Lİ YAZICI: TÜRKİYE, SAVAŞIN FAZLA UZAMADAN BİTMESİNE VESİLE OLACAK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 'Türkiye, Cumhurbaşkanımızın davranış biçimi ile sergilediği liderlikle inşallah bu savaşın fazla uzamadan bitmesine önemli vesile olacak diye düşünüyorum" dedi.
- 11.03.2022 11 Mar 14:33 Sivas'ta "İş Hayatında Cinsiyet Eşitsizliği" paneli
Sivas'ta "İş Hayatında Cinsiyet Eşitsizliği" paneli Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde "İş Hayatında Cinsiyet Eşitsizliği" konulu panel gerçekleştirildi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde "İş Hayatında Cinsiyet Eşitsizliği" konulu panel gerçekleştirildi .