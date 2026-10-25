GEKA, Aydın'da STK temsilcilerine 3 günlük proje döngüsü eğitimini tamamladı - Son Dakika
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GEKA, Aydın'da STK temsilcilerine 3 günlük proje döngüsü eğitimini tamamladı

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GEKA, Aydın\'da STK temsilcilerine 3 günlük proje döngüsü eğitimini tamamladı
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GEKA'nın Aydın Valiliği iş birliği ve Aydın Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlediği 3 günlük Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi tamamlandı. Eğitimde STK temsilcilerine sorun ve hedef analizi ile bütçe hazırlama anlatıldı; proje kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından Aydın Valiliği iş birliği ve Aydın Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen 3 günlük Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi tamamlandı.

Aydın'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine yönelik gerçekleştirilen eğitimde, sosyal içerme ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik proje fikirleri ele alındı. Eğitim kapsamında katılımcılara Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, mevcut durum, sorun ve hedef analizi, paydaş ve strateji analizi, mantıksal çerçeve matrisi, süre ve faaliyet planlaması ile bütçe hazırlama konularında bilgi verildi. Üç gün süren çalışmalarda, sivil toplum kuruluşlarının proje geliştirme ve uygulama kapasitelerinin güçlendirilmesi hedeflenirken, bölgenin sosyal kalkınmasına katkı sunabilecek proje fikirlerinin geliştirilmesi ve olgunlaştırılması üzerinde duruldu. GEKA'nın, Güney Ege'de sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, yerel aktörlerin kapasitelerini geliştirmek ve toplumsal fayda sağlayan projelerin hayata geçirilmesine katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA
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