Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir'de Garnizon Komutanı Gür'e başarı diledi - Son Dakika
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Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir'de Garnizon Komutanı Gür'e başarı diledi

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Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir\'de Garnizon Komutanı Gür\'e başarı diledi
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Ayşen Gürcan, Eskişehir'de Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Erdoğan Gür'e yeni görevinde başarı diledi. Gürcan, Ticaret Borsası ve Ticaret Odası başkanlarını da ziyaret ederek kentin tarım, ticaret ve ekonomik potansiyeli için işbirliğinin önemini vurguladı.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan kentte çeşitli kurumların yöneticilerini ziyaret etti.

Gürcan'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ile birlikte Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Erdoğan Gür'ü ziyaret ederek yeni görevi dolayısıyla başarı dileklerini iletti.

Gürcan, daha sonra Albayrak ve beraberindeki heyetle Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Oğuz ile Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler'i ziyaret etti.

Ziyaretlerde kentin tarımsal üretimi, ticari faaliyetleri ve ekonomik potansiyeli ele alındı.

Gürcan, Oğuz ve Güler ile yönetim kurulu üyelerine yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi.

Gürcan, ziyaretlerinde, Eskişehir'in sanayi, ticaret ve tarım alanlarındaki potansiyelinin geliştirilmesi için kurumlar arasındaki işbirliğinin önem taşıdığını belirterek, kentin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunacak çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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