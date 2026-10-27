Putin'le Pezeşkiyan GECF'te görüştü, ilk 8 ayda ticaret hacmi yüzde 10,4 arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Putin'le Pezeşkiyan GECF'te görüştü, ilk 8 ayda ticaret hacmi yüzde 10,4 arttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Moskova'daki GECF 8. Zirvesi'nde bir araya gelen Putin ile Pezeşkiyan, bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkileri değerlendirdi. Putin, ilk 8 ayda Rusya-İran ticaret hacminin yüzde 10,4 arttığını söylerken Pezeşkiyan ABD'nin bölgedeki politikalarını eleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Moskova'da bir araya gelerek bölgedeki gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Pezeşkiyan, Moskova'da düzenlenen Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF) 8. Zirvesi kapsamında görüştü.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Pezeşkiyan ile baş başa yaptıkları görüşmede bölgedeki durumu değerlendirdiklerini belirterek, "Bu durum elbette endişe yaratıyor. Özellikle İran ile yakın işbirliği yapan bir ülke olarak bizim açımızdan endişe verici. Komşuyuz, birçok ortak çıkarımız var ve bunları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Durumun olumlu yönde gelişmesini umuyoruz." dedi.

Rusya'nın İran ile ortak projelerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirdiğini vurgulayan Putin, "Bu yılın ilk 8 ayında Rusya ile İran arasındaki ticaret hacmi yüzde 10,4 arttı. Buşehr Nükleer Güç Santrali'nin inşası devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Putin, iki ülke arasındaki kültürel ve insani ilişkilerin de geliştiğine işaret ederek, Rus üniversitelerinde eğitim gören İranlı öğrenci sayısının 10 bine yaklaştığını bildirdi.

Pezeşkiyan'dan ABD'ye eleştiri

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise Rusya'nın ülkesine siyasi ve ekonomik alanlarda verdiği destekten dolayı Putin'e teşekkür etti.

ABD'nin bölgedeki politikalarını eleştiren Pezeşkiyan, "Amerikalılar bölgede saldırgan adımlar atmaya başladıktan sonra çok kutuplu bir dünya oluşturmak için çalışmamız gerektiği herkes tarafından anlaşıldı." diye konuştu.

Çok kutuplu dünya düzeninin bağımsızlıklarını korumak isteyen ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendireceğini belirten Pezeşkiyan, "ABD olmadan bütün sorunlarımızı, bölgesel meselelerimizi çözebilecek kapasitedeyiz. Bölgede Amerikan yardımına güvenilmemeli, özellikle de bölgemizde buna inanan ülkeler tarafından." ifadelerini kullandı.

Rusya ile bilim, ekonomi, kültür, insani ilişkiler ve güvenlik alanlarında işbirliğini geliştirebileceklerini anlatan Pezeşkiyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yakın zamanda Tahran'ı ziyaret ettiğini ve ikili ilişkilerdeki gelişmeler hakkında kendilerini bilgilendirdiğini söyledi.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriVladimir PutinPolitikaMoskovaGüncelDünyaRusyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Isparta Yenice’de aralarında 800 yıllık ağaçların bulunduğu kestane hasadı başladı Isparta Yenice'de aralarında 800 yıllık ağaçların bulunduğu kestane hasadı başladı
Görüşmeler başladı Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor Görüşmeler başladı! Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi: Amedspor sürprizi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi: Amedspor sürprizi
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte listede başı çeken 3 ilimiz Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte listede başı çeken 3 ilimiz
İşte İsmail Kartal’ın koltuğuna oturması muhtemel 3 isim İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturması muhtemel 3 isim
Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni: Her şeyimi kaybettim, acıma istemiyorum Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni: Her şeyimi kaybettim, acıma istemiyorum
20:55
İşte Fenerbahçe’nin Göztepe maçındaki yeni hocası
İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçındaki yeni hocası
20:32
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi bitti
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi bitti
20:14
Melania Trump: Rusya ile Ukrayna arasında bölgesel ateşkes başladı
Melania Trump: Rusya ile Ukrayna arasında bölgesel ateşkes başladı
18:32
Yangın daha da büyüyor Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye çok sert yanıt
Yangın daha da büyüyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok sert yanıt
18:01
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte listede başı çeken 3 ilimiz
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte listede başı çeken 3 ilimiz
15:20
İsrail seçimlerinde katılım 1973’ten bu yana en yüksek seviyede Panikleyen Netanyahu’dan mesaj bombardımanı
İsrail seçimlerinde katılım 1973'ten bu yana en yüksek seviyede! Panikleyen Netanyahu'dan mesaj bombardımanı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 21:38:37. #7.12#
SON DAKİKA: Putin'le Pezeşkiyan GECF'te görüştü, ilk 8 ayda ticaret hacmi yüzde 10,4 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei