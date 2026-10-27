Putin'le Pezeşkiyan GECF'te görüştü, ilk 8 ayda ticaret hacmi yüzde 10,4 arttı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Moskova'da bir araya gelerek bölgedeki gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Pezeşkiyan, Moskova'da düzenlenen Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF) 8. Zirvesi kapsamında görüştü.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Pezeşkiyan ile baş başa yaptıkları görüşmede bölgedeki durumu değerlendirdiklerini belirterek, "Bu durum elbette endişe yaratıyor. Özellikle İran ile yakın işbirliği yapan bir ülke olarak bizim açımızdan endişe verici. Komşuyuz, birçok ortak çıkarımız var ve bunları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Durumun olumlu yönde gelişmesini umuyoruz." dedi.

Rusya'nın İran ile ortak projelerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirdiğini vurgulayan Putin, "Bu yılın ilk 8 ayında Rusya ile İran arasındaki ticaret hacmi yüzde 10,4 arttı. Buşehr Nükleer Güç Santrali'nin inşası devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Putin, iki ülke arasındaki kültürel ve insani ilişkilerin de geliştiğine işaret ederek, Rus üniversitelerinde eğitim gören İranlı öğrenci sayısının 10 bine yaklaştığını bildirdi.

Pezeşkiyan'dan ABD'ye eleştiri

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise Rusya'nın ülkesine siyasi ve ekonomik alanlarda verdiği destekten dolayı Putin'e teşekkür etti.

ABD'nin bölgedeki politikalarını eleştiren Pezeşkiyan, "Amerikalılar bölgede saldırgan adımlar atmaya başladıktan sonra çok kutuplu bir dünya oluşturmak için çalışmamız gerektiği herkes tarafından anlaşıldı." diye konuştu.

Çok kutuplu dünya düzeninin bağımsızlıklarını korumak isteyen ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendireceğini belirten Pezeşkiyan, "ABD olmadan bütün sorunlarımızı, bölgesel meselelerimizi çözebilecek kapasitedeyiz. Bölgede Amerikan yardımına güvenilmemeli, özellikle de bölgemizde buna inanan ülkeler tarafından." ifadelerini kullandı.

Rusya ile bilim, ekonomi, kültür, insani ilişkiler ve güvenlik alanlarında işbirliğini geliştirebileceklerini anlatan Pezeşkiyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yakın zamanda Tahran'ı ziyaret ettiğini ve ikili ilişkilerdeki gelişmeler hakkında kendilerini bilgilendirdiğini söyledi.