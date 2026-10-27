Erzurum Ticaret Borsasının kalkınma zirvesine MEB Bakanı Tekin de katıldı - Son Dakika
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Erzurum Ticaret Borsasının kalkınma zirvesine MEB Bakanı Tekin de katıldı

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Erzurum Ticaret Borsasının kalkınma zirvesine MEB Bakanı Tekin de katıldı
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Erzurum Ticaret Borsasının düzenlediği 1. Erzurum Kalkınma Zirvesi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla Palandöken'de yapıldı. Vali Aydın Baruş, kentin geleceği için fikir üretmenin önemine dikkati çekerek zirve dolayısıyla Erzurum Ticaret Borsasına teşekkür etti.

Erzurum Ticaret Borsası tarafından düzenlenen "1. Erzurum Kalkınma Zirvesi"nde, kentin geleceğine yönelik projeler ele alınarak birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla yapılan zirve, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yoğun katılımla düzenlendi.

Vali Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, şehrin geleceği ile ilgili fikir üretmenin önemine dikkati çekerek, zirvenin düzenlenmesinden dolayı Erzurum Ticaret Borsasına teşekkür etti.

Erzurum'un tarih boyunca insanlığa ilham veren bir medeniyet şehri olduğunu ifade eden Baruş, "Bu şehir ihtiyaç duyulduğunda omuz omuza yürümeyi de çok iyi bilmektedir. Erzurum tarihindeki örnekler buna şahittir. Özellikle zor günlerde, vatanın işgale uğratılması istendiği günlerde Erzurum bir yumruk gibi sımsıkı durmayı başarmış ve bugünlere gelmiştir. Bu şehrin dinamiklerini incelediğimizde görüyoruz ki kamunun yatırımları kadar, sivil toplum kuruluşlarımızın ve iş dünyamızın ortaya koyduğu birlikte hareket etme iradesi de hayati bir öneme sahiptir." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu ise şehrin tarihteki öneminden bahsederek, "Erzurum sadece geçmişiyle övünen bir şehir değil, potansiyeli ile geleceğe yön verme gücüne sahip çok özel bir şehirdir." ifadesini kullandı.

Kentteki coğrafi işaretli ürünleri uluslararası pazarlara taşıyacak ortak girişimlerin önemli olduğunu vurgulayan Tarıkdaroğlu, "Geleneksel üretim anlayışından, yüksek katma değerli üretime geçmek Erzurum'un enerjisini, sermayesini ve fikri birikimini konsolide etme zamanı gelmiştir." diye konuştu.

AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de şehrin potansiyeline işaret ederek, kalkınma için birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral da yatırım ve desteklerden bahsederek, stratejik eylem planlarına ilişkin bir sunum yaptı. Birlik ve beraberlik mesajı veren Oral, ulaştırmadan hayvancılığa, turizmden sağlığa, şehrin kalkınmasına katkı sunacak projelerini anlattı.

Zirveye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nilhan Ayan, kamu kurum yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Kaynak: AA
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