Bilimden ihracata, fikirden küresel değere: TİMWINGS kadın ihracatçıları ilham veren bir yolculukta buluşturdu - Son Dakika
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Bilimden ihracata, fikirden küresel değere: TİMWINGS kadın ihracatçıları ilham veren bir yolculukta buluşturdu

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Bilimden ihracata, fikirden küresel değere: TİMWINGS kadın ihracatçıları ilham veren bir yolculukta buluşturdu
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), kadınların üretim, girişimcilik ve ihracattaki gücünü artırmak amacıyla hayata geçirdiği TİMWINGS programı kapsamında iş dünyasının önemli temsilcilerini ve kadın ihracatçıları bir araya getirdi.

26 Ekim 2026 tarihinde TİM Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirilen ve bilimden girişimciliğe, yenilikçi fikirlerden uluslararası başarıya uzanan ilham verici deneyimlerin paylaşıldığı “TİMWINGS Kadın İhracatçılar Buluşması”nda bu kez F-35 uçaklarını görünmez yapan Türk Ergün Kırlıkovalı ağırlandı.

Bilimden ihracata, fikirden küresel değere: TİMWINGS kadın ihracatçıları ilham veren bir yolculukta buluşturdu

Etkinliğe İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, eski Bakan Egemen Bağış, TİM Başkan Vekili Ahmet Öksüz, TİM Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Tokgöz Mutlu, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kadın ihracatçılar katıldı.

Bilimden ihracata, fikirden küresel değere: TİMWINGS kadın ihracatçıları ilham veren bir yolculukta buluşturdu

TİMWINGS’İN BUGÜNÜ VE GELECEK VİZYONU PAYLAŞILDI

TİMWINGS ve kadın ihracatçılara destek için Amerika’dan gelen bilim ve iş insanı Ergün Kırlıkovalı, ilham veren hikayesini dinleyenlerle paylaştı. Söyleşinin moderatörlüğünü KADKON Başkanı Betül Gülbahar ile Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz birlikte üstlendi.

Bilimden ihracata, fikirden küresel değere: TİMWINGS kadın ihracatçıları ilham veren bir yolculukta buluşturdu

Bilimsel bilgi birikiminin girişimcilik vizyonuyla birleşerek uluslararası ölçekte nasıl bir değere dönüşebileceğine odaklanan söyleşide, Ergün Kırlıkovalı’nın mesleki deneyimleri, iş dünyasındaki başarı yolculuğu ve küresel pazarlara ilişkin birikimleri katılımcılarla paylaşıldı.

Bilimden ihracata, fikirden küresel değere: TİMWINGS kadın ihracatçıları ilham veren bir yolculukta buluşturdu

Bilginin ekonomik değere dönüşmesi, yenilikçi düşüncenin önemi, uluslararası rekabet ve sürdürülebilir başarı gibi konuların öne çıktığı söyleşi, kadın ihracatçılar için ilham verici bir deneyim paylaşımına dönüştü.

Bilimden ihracata, fikirden küresel değere: TİMWINGS kadın ihracatçıları ilham veren bir yolculukta buluşturdu

TİMWINGS İLE KADINLARIN KÜRESEL TİCARETTEKİ GÜCÜ ARTIYOR

8 Mart 2024 tarihinde hayata geçirilen TİMWINGS (Women International Networking and Global Sales), kadınların ihracattaki görünürlüğünü artırmak, uluslararası ticarette daha etkin rol üstlenmelerini sağlamak ve kadın girişimcilerin küresel pazarlara erişimini desteklemek amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Bilimden ihracata, fikirden küresel değere: TİMWINGS kadın ihracatçıları ilham veren bir yolculukta buluşturdu

Kadın ihracatçıların finansmana erişiminden kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine, uluslararası iş ağlarının güçlendirilmesinden yeni pazarlara açılmalarına kadar geniş bir alanda çalışmalar yürüten TİMWINGS, kadınların küresel ticarette daha güçlü temsil edilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Bilimden ihracata, fikirden küresel değere: TİMWINGS kadın ihracatçıları ilham veren bir yolculukta buluşturdu

İş dünyasının farklı alanlarından temsilcileri ve kadın ihracatçıları bir araya getiren etkinlik, katılımcıların deneyimlerini paylaşmalarına ve yeni iş birlikleri geliştirmelerine imkân sağlayan networking bölümüyle sona erdi.

Bilimden ihracata, fikirden küresel değere: TİMWINGS kadın ihracatçıları ilham veren bir yolculukta buluşturdu

TİMWINGS, kadınların bilgi, üretim ve girişimcilik potansiyelini küresel değere dönüştürme hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Bilimden ihracata, fikirden küresel değere: TİMWINGS kadın ihracatçıları ilham veren bir yolculukta buluşturdu
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