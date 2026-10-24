HATSO seçiminde mavi liste 17, bordo liste 7 meslek komitesinde çoğunluk sağladı - Son Dakika
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HATSO seçiminde mavi liste 17, bordo liste 7 meslek komitesinde çoğunluk sağladı

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HATSO seçiminde mavi liste 17, bordo liste 7 meslek komitesinde çoğunluk sağladı
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Hatay Ticaret ve Sanayi Odası organ seçimleri Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi'nde tamamlandı. Mevcut başkan Hikmet Çinçin'in mavi listesi 17, Ahmet Bünyamin Yavuz'un bordo listesi 7 ve Ali Dablan'ın sarı listesi 1 meslek komitesinde çoğunluk sağladı.

Hatay Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) organ seçimleri tamamlandı.

Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen seçimde, mevcut başkan Hikmet Çinçin'in mavi, Ahmet Bünyamin Yavuz'un bordo ve Ali Dablan'ın sarı listesi yarıştı.

Seçim sonucunda mavi liste 17, bordo liste 7 ve sarı liste ise 1 meslek komitesinde çoğunluğu elde etti.

Kaynak: AA
Ticaret Ve Sanayi OdasıAnadolu LisesiHikmet ÇinçinEkonomiGüncelHataySon Dakika

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