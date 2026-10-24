Antalya'da Altın Portakal korteji: Sanatçılar 5 kilometre boyunca halka çiçek dağıttı - Son Dakika
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Antalya'da Altın Portakal korteji: Sanatçılar 5 kilometre boyunca halka çiçek dağıttı

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Antalya\'da Altın Portakal korteji: Sanatçılar 5 kilometre boyunca halka çiçek dağıttı
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Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali Altın Portakal, 63'üncü yılında 'Daima' sloganıyla kapılarını açtı. AKM önünden yola çıkan üstü açık araçlardaki Meryem Uzerli, Emre Kınay ve İlyas Salman gibi isimler, güzergah boyunca bekleyen Antalyalılara el sallayıp çiçek verdi; vatandaşlar sanatçılarla fotoğraf çektirdi.

Bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, 'Geleneksel Kortej' ile başladı. 'Daima' sloganıyla düzenlenen festivalin kortejine katılan sanatçılar, vatandaşları selamladı. Ünlü isimlerin yer aldığı korteje Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 'Daima' sloganıyla başladı. 63'üncü kez kapılarını açan festivalin geleneksel korteji, saat 14.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünden başladı. Kortej, üstü açık araçlarla AKM önünden Sakıp Sabancı Bulvarı, 100'üncü Yıl Caddesi, Güllük ve Cumhuriyet Caddelerini takiben Atatürk Caddesi'nden Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin eski hizmet binası önüne kadar 5 kilometre boyunca devam etti. Ünlü sanatçıların vatandaşları selamladığı korteje, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir'in yanı sıra Pınar Altuğ Atacan, Menderes Samancılar, Tim Seyfi, Büşra Pekin, Coşkun Göğen, İlyas Salman, Necmettin Çobanoğlu, Fadik Sevin Atasoy, Şenay Gürler, Ersin Korkut, Suna Yıldızoğlu, Levent Özdilek, Meryem Uzerli, Emre Kınay, Leyla Smyrna Cabas katıldı. Kortejdeki sanatçılar, yol kenarında kendilerini görmek için bekleyen vatandaşlara çiçek verdi. Korteje yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, sanatçılarla fotoğraf çektirdi. Bazıları ise sanatçıları görebilmek için kortej güzergahında uzun süre bekledi. Öte yandan kortej sırasında güzergahtan geçmek isteyen ambulansa da yol verildi.

GURUR VERİCİ BİR GÜN

Korteje katılan oyuncu Meryem Uzerli, festivalde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "İnanılmaz bir duygu. Çok güzel bir şehir. Çok eski ve anlamlı bir film festivali. Davet için çok teşekkür ederim. Gurur verici bir gün" dedi.

Oyuncu Emre Kınay, Antalyalıların sinemaya gösterdiği ilgiye dikkati çekerek, "Antalya böyle olursa sinemanın sırtı yere gelmez. Çok güzel bir festival, daim olsun, sürsün. Antalyalı sinemayı sever" diye konuştu.

40 YILDIR GELENEKSEL KORTEJE KATILIYORUZ

Korteji izlemek için gelen İclal Singe, sanatçıları heyecanla beklediklerini belirterek, "Merakla oyuncularımızı bekliyoruz. 40 yıldır Antalya'dayım. Geleneksel olarak yapılan korteje katılıyoruz. Çok güzel bir organizasyon. Meryem Uzerli, Yılmaz Erdoğan, Emre Kınay var. Yıllardır tanıdığımız insanlar" dedi.

Ünlü isimleri görmek için kortej güzergahında bekleyen Kadriye Köseler, "Festival çok güzel. Her zaman izlemeye geliyoruz" diye konuştu.

ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ TAKİP EDİYORUM

Her yıl festivali takip ettiğini anlatan Osman Şencan, "Festival çok güzel başladı. Her yıl katılıyoruz. İlyas Salman'ı gördük. Ben çocukluğumdan beri takip ederim" diye konuştu.

Oyuncu Meryem Uzerli'yi görmek için korteje gelen Sudenur Şimşek, uzun süre beklediklerini belirterek, "Çok heyecanlıyım. Meryem Uzerli'yi gördük. Yemek bile yemeden korteje geldik. Bir saattir bekliyorduk. Gördüğümüze değdi" dedi.

Arkadaşlarıyla birlikte Kemer ilçesinden korteji izlemek için gelen Rana Yıldız da "Çok heyecanlandım. Çok güzel bir festival" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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