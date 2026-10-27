Çayıralan'daki kadın kooperatifi 65 çeşit ürünü e-ticaretle Türkiye'ye gönderiyor - Son Dakika
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Çayıralan'daki kadın kooperatifi 65 çeşit ürünü e-ticaretle Türkiye'ye gönderiyor

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Çayıralan\'daki kadın kooperatifi 65 çeşit ürünü e-ticaretle Türkiye\'ye gönderiyor
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Çayıralan\'daki kadın kooperatifi 65 çeşit ürünü e-ticaretle Türkiye\'ye gönderiyor
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2021'de 7 kadınla kurulan Çayıralan Emekçi Kadınlar Kooperatifinde bugün 15 kadın çalışıyor; doğal ürünler işlenip e-ticaret ve satış noktalarında pazarlanıyor. Ürün çeşidi 6'dan 65'e çıkan kooperatifte bu yıl yaklaşık 5 bin kavanoz marmelat ve reçel üretildi.

SAİT ÇELİK/ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde kadınlar, doğada kendiliğinden yetişen bitki ve meyveler ile yetiştirdikleri tarım ürünlerini işleyerek ekonomiye kazandırıyor.

Çayıralan Belediyesinin desteğiyle 2021 yılında 7 kadın tarafından kurulan Çayıralan Emekçi Kadınlar Kooperatifinin üyeleri, ilkbahardan itibaren doğadan topladıkları madımak, kekik, ada çayı, kuşburnu, alıç ve gilaburu gibi ürünlerin yanı sıra yetiştirdikleri nohut, mercimek, domates ve biberi değerlendiriyor.

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında 2023 yılında makine ve ekipman desteği alan kadınlar, doğadan topladıkları ve yöre sakinlerinden satın aldıkları ürünleri geleneksel yöntemlerle işliyor.

Kadınlar, hazırladıkları ürünleri e-ticaret aracılığıyla ve farklı illerdeki satış noktalarında tüketicilerle buluşturuyor.

Çayıralan Emekçi Kadınlar Kooperatifi Başkanı Gülten Bulut, AA muhabirine, 7 kadınla başladıkları üretimi her geçen yıl artırdıklarını ve bugün 15 kadının aktif olarak çalıştığını söyledi.

Ürün çeşidini 6'dan 65'e çıkardıklarını dile getiren Bulut, ürünlerin doğallığını ve özgünlüğünü bozmadan odun ateşinde hazırladıklarını anlattı.

Bulut, yöre sakinlerinin dağ ve ormanlardan topladığı doğal ürünleri de satın alarak işlediklerini ve e-ticaret yoluyla Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderdiklerini ifade etti.

Kooperatif olarak en önemli vizyon ve misyonlarının dışarıdan ürün almadan bölgede yetişen ürünleri değerlendirmek olduğunu vurgulayan Bulut, "Bölgemizde yetişen kayısı, çilek ve vişne gibi ürünleri yöre halkından değerinde satın alarak kooperatifimizde işliyor ve pazarlıyoruz ayrıca hamur işleri, erişte, kırpma, yöresel çerezimiz kavurga, çeşitli turşular ve yöremize özgü pezik turşusu üretiyoruz." dedi.

"Bu yıl yaklaşık 5 bin kavanoz marmelat ve reçel ürettik"

Bulut, üretimlerini mevsimlere göre gerçekleştirdiklerini, mart ve nisan aylarında yöresel lezzetlerden madımakla üretime başladıklarını söyledi.

Kuşburnu mevsiminin başlamasıyla kooperatifte odun ateşinde marmelat ürettiklerini anlatan Bulut, şöyle konuştu:

"Şu anda kuşburnu marmelatı yapıyoruz. Dağlarda kendiliğinden yetişen kuşburnu meyvesini yöre halkımız toplayarak kooperatifimize getiriyor. Biz de bu ürünleri satın alarak yaklaşık 100-150 haneye ekonomik katkı sağlıyoruz. Böylece yöre halkımız ek gelir elde ediyor. Kooperatifimizde çalışan kadınların yanı sıra bize ürün getiren vatandaşlarımız da yerel kalkınmaya katkıda bulunuyor. Üretimimiz her geçen gün artıyor. Bu yıl yaklaşık 5 bin kavanoz marmelat ve reçel ürettik. Bunun yanı sıra yaklaşık 2 ton hamur işi hazırladık ve 6 ton kadar gilaburu hasadı yaptık."

Bulut, ürettikleri ürünleri farklı illerdeki satış noktalarına gönderdiklerini dile getirerek, "Ürünlerimizi Yozgat ve Kocaeli belediyelerinin satış noktalarına, Ankara ve Antalya'da yöresel ürün satan işletmelere gönderiyoruz. Hedefimiz üretimimizi artırarak daha fazla kadına istihdam sağlamak." ifadelerini kullandı.

Üretimi artırarak yerel kalkınmaya daha fazla katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Bulut, yöre halkının daha fazla ürün satın almalarının vatandaşları tarım ve bahçeciliğe teşvik edeceğini sözlerine ekledi.

"Çocuklarıma ve torunlarıma harçlık verebiliyorum"

Kooperatifte çalışan 70 yaşındaki Fatma Beyaz da kooperatif açıldığı günden beri burada çalıştığını söyledi.

Ekmek, mantı, erişte, madımak ve kuşburnu marmelatı yaptıklarını kaydeden Beyaz, "Burada kazandığım parayla hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de çocuklarıma ve torunlarıma harçlık verebiliyorum. Allah razı olsun. Buraya seve seve geliyoruz. Arkadaşlarımızla sohbet ediyor, stres atıyoruz." diye konuştu.

Fatma Varol ise Çayıralan'da kadınlara yönelik iş imkanlarının kısıtlı olduğunu belirterek, "Gülten Hanım sayesinde burada severek ve isteyerek çalışıyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz, çok memnunuz." dedi.

Kaynak: AA
ÇayıralanEkonomiTürkiyeYozgatEmekçiKadınSon Dakika

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