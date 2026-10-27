Moskova\'da Putin ve Katar Emiri, Hürmüz krizini ve yüzde 10 artan ticareti görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Moskova'da bir araya gelerek İran çevresindeki çatışmaları, Hürmüz Boğazı'ndaki krizi ve enerji alanındaki işbirliğini ele aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Al Sani, Moskova'da düzenlenen Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF) 8. Zirvesi kapsamında görüştü.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ve Katar'ın dünyanın en büyük doğal gaz üreticileri ve ihracatçıları arasında yer aldığını belirterek, iki ülke arasındaki koordinasyonun küresel enerji piyasasının istikrarı açısından önemli olduğunu söyledi.

Putin, İran çevresindeki çatışmalara değinerek, Rusya'nın başlangıçtan itibaren çatışmaların sona erdirilmesini ve siyasi-diplomatik çözüm bulunmasını desteklediğini dile getirdi.

Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğuyla haziranda imzalanan İslamabad Mutabakatı'nın müzakere sürecinin ilerletilmesi açısından önemini koruduğunu vurgulayan Putin, "Bu karmaşık ve ciddi sorunun çözümüne yardımcı olmak için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız." dedi.

Putin, Katar'ın, Basra Körfezi'ndeki kriz dahil, çeşitli krizlerin çözümünde önemli arabuluculuk rolü üstlendiğine işaret ederek???????, iki ülke arasındaki uluslararası koordinasyonun arttığını vurguladı.

Rusya ve Katar arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştiğini anlatan Putin, ikili ticaret hacminin yüzde 10 arttığını bildirdi.

Putin, Katar'ın yatırım kuruluşunun Rus enerji şirketi Rosneft ve VTB'nin sermayesinde pay sahibi olduğunu, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile ortaklık ilişkilerinin de geliştiğini belirtti.

Katar, Hürmüz Boğazı krizinin çözümünde Rusya'dan destek bekliyor

Katar Emiri Al Sani de Rusya ile ilişkilerinin güçlü ve köklü olduğunun altını çizerek, son 10 yılda ekonomi ve yatırım alanındaki işbirliğinin önemli ölçüde geliştiğini söyledi.

ABD ile İran arasındaki gerilimin, bölge genelinde olumsuz sonuçlara yol açtığını vurgulayan Al Sani, "Şu anda zor bir dönemden geçiyoruz. ABD ile İran arasındaki mevcut gerilimin bütün bölge üzerinde olumsuz etkileri ve sonuçları var. Bu durum, Hürmüz Boğazı'ndaki krizi ve enerji alanındaki krizi de kapsıyor." ifadelerini kullandı.

Al Sani, Rusya'nın bölgedeki krizlerin çözümüne yönelik rolüne önem verdiklerini aktararak, "Bu krize mümkün olan en kısa sürede çözüm bulunması için Rusya'nın rolünü çok değerli buluyoruz. Hürmüz Boğazı'ndaki durumun ve bölgedeki diğer krizlerin çözümünde size büyük güven duyuyoruz." dedi.

Filistin meselesine de değinen Al Sani, Gazze'deki insani sorunların devam ettiğini ve bu konunun bölgesel krizlerin çözümü kapsamında ele alınması gerektiğini kaydetti.