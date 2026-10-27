Moskova'da Putin ve Katar Emiri, Hürmüz krizini ve yüzde 10 artan ticareti görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Moskova'da Putin ve Katar Emiri, Hürmüz krizini ve yüzde 10 artan ticareti görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Moskova\'da Putin ve Katar Emiri, Hürmüz krizini ve yüzde 10 artan ticareti görüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Katar Emiri Al Sani, Moskova'da İran çevresindeki çatışmaları, Hürmüz krizini ve enerji işbirliğini ele aldı. Putin ikili ticaret hacminin yüzde 10 arttığını söylerken Al Sani, Hürmüz krizinin çözümü için Rusya'ya güvendiklerini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Moskova'da bir araya gelerek İran çevresindeki çatışmaları, Hürmüz Boğazı'ndaki krizi ve enerji alanındaki işbirliğini ele aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Al Sani, Moskova'da düzenlenen Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF) 8. Zirvesi kapsamında görüştü.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ve Katar'ın dünyanın en büyük doğal gaz üreticileri ve ihracatçıları arasında yer aldığını belirterek, iki ülke arasındaki koordinasyonun küresel enerji piyasasının istikrarı açısından önemli olduğunu söyledi.

Putin, İran çevresindeki çatışmalara değinerek, Rusya'nın başlangıçtan itibaren çatışmaların sona erdirilmesini ve siyasi-diplomatik çözüm bulunmasını desteklediğini dile getirdi.

Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğuyla haziranda imzalanan İslamabad Mutabakatı'nın müzakere sürecinin ilerletilmesi açısından önemini koruduğunu vurgulayan Putin, "Bu karmaşık ve ciddi sorunun çözümüne yardımcı olmak için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız." dedi.

Putin, Katar'ın, Basra Körfezi'ndeki kriz dahil, çeşitli krizlerin çözümünde önemli arabuluculuk rolü üstlendiğine işaret ederek???????, iki ülke arasındaki uluslararası koordinasyonun arttığını vurguladı.

Rusya ve Katar arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştiğini anlatan Putin, ikili ticaret hacminin yüzde 10 arttığını bildirdi.

Putin, Katar'ın yatırım kuruluşunun Rus enerji şirketi Rosneft ve VTB'nin sermayesinde pay sahibi olduğunu, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile ortaklık ilişkilerinin de geliştiğini belirtti.

Katar, Hürmüz Boğazı krizinin çözümünde Rusya'dan destek bekliyor

Katar Emiri Al Sani de Rusya ile ilişkilerinin güçlü ve köklü olduğunun altını çizerek, son 10 yılda ekonomi ve yatırım alanındaki işbirliğinin önemli ölçüde geliştiğini söyledi.

ABD ile İran arasındaki gerilimin, bölge genelinde olumsuz sonuçlara yol açtığını vurgulayan Al Sani, "Şu anda zor bir dönemden geçiyoruz. ABD ile İran arasındaki mevcut gerilimin bütün bölge üzerinde olumsuz etkileri ve sonuçları var. Bu durum, Hürmüz Boğazı'ndaki krizi ve enerji alanındaki krizi de kapsıyor." ifadelerini kullandı.

Al Sani, Rusya'nın bölgedeki krizlerin çözümüne yönelik rolüne önem verdiklerini aktararak, "Bu krize mümkün olan en kısa sürede çözüm bulunması için Rusya'nın rolünü çok değerli buluyoruz. Hürmüz Boğazı'ndaki durumun ve bölgedeki diğer krizlerin çözümünde size büyük güven duyuyoruz." dedi.

Filistin meselesine de değinen Al Sani, Gazze'deki insani sorunların devam ettiğini ve bu konunun bölgesel krizlerin çözümü kapsamında ele alınması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA
Vladimir PutinHürmüz BoğazıPolitikaMoskovaEnerjiGüncelRusyaKatarDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüşmeler başladı Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor Görüşmeler başladı! Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte listede başı çeken 3 ilimiz Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte listede başı çeken 3 ilimiz
Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni: Her şeyimi kaybettim, acıma istemiyorum Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni: Her şeyimi kaybettim, acıma istemiyorum
Yangın daha da büyüyor Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye çok sert yanıt Yangın daha da büyüyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok sert yanıt
37 kişi gözaltında can verdi Ölüm nedenleri kan dondurdu 37 kişi gözaltında can verdi! Ölüm nedenleri kan dondurdu
İsrail’de Netanyahu’nun rakibi Liberman’dan açıklama İsrail'de Netanyahu'nun rakibi Liberman'dan açıklama
22:03
İsrail’de oy kullanma işlemi sona erdi
İsrail'de oy kullanma işlemi sona erdi
21:03
İstanbul’da sel manzaraları Hızla gelen sular, bahçe duvarını yıktı
İstanbul'da sel manzaraları! Hızla gelen sular, bahçe duvarını yıktı
20:55
İşte Fenerbahçe’nin Göztepe maçındaki yeni hocası
İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçındaki yeni hocası
20:32
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi bitti
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi bitti
20:14
Melania Trump: Rusya ile Ukrayna arasında bölgesel ateşkes başladı
Melania Trump: Rusya ile Ukrayna arasında bölgesel ateşkes başladı
19:54
Şanlıurfa’da işyerine gelen kadınla tartışan 2 çocuk annesi kalp krizi geçirerek öldü
Şanlıurfa’da işyerine gelen kadınla tartışan 2 çocuk annesi kalp krizi geçirerek öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 22:20:27. #7.12#
SON DAKİKA: Moskova'da Putin ve Katar Emiri, Hürmüz krizini ve yüzde 10 artan ticareti görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei