DEM Parti, Kars Ticaret ve Sanayi Odası heyetiyle ticari, tarımsal sorunları görüştü. - Son Dakika
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DEM Parti, Kars Ticaret ve Sanayi Odası heyetiyle ticari, tarımsal sorunları görüştü.

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DEM Parti, Kars Ticaret ve Sanayi Odası heyetiyle ticari, tarımsal sorunları görüştü.
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Ziyarette Kars'ın ticari ve tarımsal sorunlarına ilişkin görüş alışverişi yapıldı.

(ANKARA) - Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan ve Yönetim Kurulu üyeleri, TBMM'de DEM Parti Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan ve Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ile bir araya geldi. Görüşmede Kars'ın ticari ve tarımsal sorunları ele alındı.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Meclis Grubumuzu ziyaret ederek Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan ve Grup Başkanvekilimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ile görüştü. Görüşmede Kars'ın ticari ve tarımsal problemleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

Kaynak: ANKA
Gülistan Kılıç KoçyiğitTicaret Ve Sanayi OdasıTuncer BakırhanDEM PartiPolitikaEkonomiGüncelKarsSon Dakika

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